MADRID, España.- La activista Saily González marchó este jueves desde su casa hasta el parque de La Rotonda en la ciudad de Santa Clara, donde colocó una flor a un busto de Antonio Maceo.

Durante el recorrido en solitario, documentado a través de una directa desde su cuenta de Facebook, la moderadora del grupo Archipiélago explicó: “Estoy haciendo lo que dije que iba a hacer, me estoy manifestando individual y cívicamente llevando mi flor”.

Saily González dedicó parte de su caminata a condenar los encarcelamientos tanto de los participantes en las manifestaciones del 11 de julio como los más recientes, a raíz de la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba.

Después del 11 de julio tuvimos más de 600 personas presa, que fueron condenadas en juicios sumarios a largas sanciones, precisamente por expresarse, por pedir Patria y Vida, que es lo que queremos, porque no queremos muertes, no queremos socialismo y nuestros derechos deben ser respetados, precisó.

“Este es mi homenaje también a esas personas que comenzaron hace un año esta lucha para exigir nuestros derechos, para exigir libertades”, agregó González.

“Este tipo de injusticia no se puede seguir permitiendo en Cuba. Yo no voy a exhortar a nadie a que haga lo que yo hago, porque para eso se necesita convicción, tener las cosas claras y yo no voy a parar, desde mi posición, desde dentro de Cuba, desde Santa Clara”, agregó la activista.

González se refirió también “a la situación de las carencias en Cuba que se ha vuelto insostenible.. y la culpa no es del bloqueo, la culpa es del Gobierno cubano, que mientras estaba en medio de una pandemia decidió seguir construyendo hoteles, que se ha pasado, por donde ustedes saben, las necesidades del pueblo cubano”.

El lunes pasado, día previsto para la Marcha Cívica, las fuerzas represivas del régimen impidieron a la activista salir a marchar.

“Si no salgo hoy, voy a salir mañana, el 15N para mí es todos los días”, expresó Saily González ante el hostigamiento.

La activista ha sido víctima de acoso y mítines de repudio en numerosas ocasiones.

