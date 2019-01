“Que a mi hermano le prohíban entrar a su país para ver a su familia es injusto”

HOLGUÍN, Cuba.- Estas Navidades, fin de año y Día de Reyes Magos han sido los más tristes para la familia Almaguer Fernández. La ausencia de uno de sus integrantes ha tornado la felicidad en un pesar. Por primera vez en varios años Amaury Almaguer, un holguinero exiliado en Estados Unidos desde 1972, no ha podido entrar a la Isla para celebrar junto a su esposa, sus nueve hermanos y sobrinos, pues sobre él pesa una prohibición del régimen castrista que le impide visitar Cuba.

“Todos los años la pasábamos juntos, pero ahora nos dividieron. Y nos dolió llegar a las doce de la noche del 31 de diciembre cuando todos festejan y se desean lo mejor. Nuestra familia no estaba feliz”, cuenta entre lágrimas a CubaNet Annié Cutiño Fernández, hermana de Amaury.

Almaguer, quien ha decidido formar parte de la manifestación que tendrá lugar el próximo 26 de enero frente a la embajada de Cuba en Washington, en la que los “cubanos prohibidos” protestarán por sus derechos, preveía llegar a Holguín el 20 de diciembre y regresar a EE.UU. el 6 de enero. “Aquí lo esperábamos, pero cuando recibimos su llamada de que no le permitían entrar a Cuba todo se derrumbó”, dijo Cutiño Fernández.

Desde ese momento Cutiño comenzó a indagar con las autoridades de inmigración de Holguín las causas por las que impedían a su hermano viajar a Cuba. En la Oficina de Trámite fue atendida por el Mayor, Julio quien contradictoriamente le aseguró que Amaury no tenía prohibición de entrada al país.

“Solicité un abogado especializado en temas de inmigración y me respondieron que eso no existía aquí”, dice la hermana.

Finalmente logró una cita con el Jefe de la Oficina de Inmigración, quien durante el encuentro se limitó a leer las seis razones que impiden la entrada de un extranjero a Cuba.

“Le dije que mi hermano no ha incurrido en ninguna de esas violaciones, sin embargo, el oficial me respondió que Amaury sí sabe lo que está haciendo contra el Gobierno de Cuba en Estados Unidos”.

“Cuando mi hermano viene a Cuba está todo el tiempo compartiendo con su familia. El es dueño de una empresa internacional de decoración de exteriores y no pienso que ese trabajo sea una fachada porque muchas personas de aquí se han ido y él les ha dado empleo”.

Amaury Almaguer con su familia. Fotos del autor

Annié asegura que en su familia “no se habla de política, nosotros somos muy unidos y esa es la razón por la que Amaury ha venido 119 veces a Cuba desde el año 1992”.

La imposición de la ruptura familiar ha afectado a Annié, que ahora está bajo tratamiento médico por un trauma psicológico. “Mi hermano ha sido mi apoyo espiritual y emocional, y ahora que no lo puedo ver eso me ha afectado mucho”, dice desconsolada.

La esposa de Amaury, Daniela López Peña, vive también en la ciudad de Holguín. “Llevamos un año de matrimonio, él venía todos los meses. Ahora, alguien impide que nos podamos ver. Es injusto. Sin ninguna causa están separando una familia y un matrimonio”, dice López.

Todo apunta a que la prohibición de entrada a Cuba es por una visita que Amaury realizó en septiembre de 2018 a los familiares del opositor Eliécer Ávila, conocido por su labor disidente a la dictadura cubana, y por fundar en 2013 la organización “Somos +”, y a quien días antes de su viaje a Cuba había concedido una entrevista para el programa La verdad detrás el éxito.

“Cuando regresaba a Estados Unidos, el 30 de septiembre de 2018, en el aeropuerto de Holguín, requisaron todo mi equipaje, me decomisaron el dinero que traía, me mostraron un fragmento de vídeo, sin audio, de la entrevista con Eliecer Ávila, y me dijeron que él [Ávila] ‘era una persona que le había hecho mucho daño al país’. A causa del altercado y el retraso, perdí el vuelo de regreso a EEUU”, relató Almaguer.

Amaury y la familia de Eliécer Ávila. Foto del autor Amaury y la familia de Eliécer Ávila. Foto del autor

Dos meses después, el 16 de diciembre, Almaguer recibió la negativa de abordar un avión para volver de visita a Cuba. “El representante de la aerolínea me explicó que Cuba le envió la notificación de que yo tengo prohibido entrar al país”, afirmó.

“Yo quiero que mi caso sirva de ejemplo. Que no se politice. Que si un cubano intenta entrar al país y tiene algo pendiente con la justicia sea procesado ante un tribunal, pero no que arbitrariamente le nieguen la entrada, sin motivo. Que se elimine de una vez esa prohibición inhumana”.

Es por ello que Almaguer ha decidido formar parte de la “Protesta por los prohibidos”, que ha sido difundida desde CubaNet, y en la que pretenden participar cubanos exiliados en otras latitudes y que igualmente han sido blanco de las mismas represalias. En países como Suiza, Inglaterra, Canadá, República Dominicana, Ecuador, Uruguay y Chile se ha confirmado la organización de manifestaciones similares, frente a las embajadas de la isla.