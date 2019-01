MIAMI, Estados Unidos.- El gobierno cubano le prohibió la entrada a la Isla recientemente a Amaury Almaguer, un holguinero exiliado en Estados Unidos desde 1972, solo por haber visitado la casa de los familiares de Eliécer Ávila en septiembre de 2018.

De acuerdo a una entrevista concedida a Diario de Las Américas, Almaguer, que es propietario de una empresa de diseño de exteriores, narró que durante una visita a su natal Holguín en septiembre pasado se reunió con familiares de Ávila, conocido por su labor disidente a la dictadura y por fundar en 2013 la organización “Somos +”, y el 16 de diciembre cuando se disponía a regresar a Cuba, fue informado de que no sería posible.

Eliécer lo había entrevistado además en Estados Unidos “para un programa sobre cubanos exiliados que hemos alcanzado éxito en nuestras profesiones” dice.

“Cuando regresaba a Estados Unidos, el 30 de septiembre de 2018, en el aeropuerto de Holguín, requisaron todo mi equipaje, me decomisaron el dinero que traía, me mostraron un fragmento de video, sin audio de la entrevista con Eliecer Ávila y me dijeron que él [Ávila] ‘era una persona que le había hecho mucho daño al país’. A causa del altercado y el retraso, perdí el vuelo de regreso a EEUU”.

Dos meses después, el 16 de diciembre, Almaguer recibió la negativa de abordar un avión para volver de visita a Cuba. “El representante de la aerolínea me explicó que Cuba le envió la notificación de que yo tengo prohibido entrar al país”, afirmó.

“Yo quiero que mi caso sirva de ejemplo. Que no se politice. Que si un cubano intenta entrar al país y tiene algo pendiente con la justicia sea procesado ante un tribunal, pero no que arbitrariamente le nieguen la entrada, sin motivo. Que se elimine de una vez esa prohibición inhumana”.

Es por ello que Almaguer ha decidido formar parte de la manifestación que tendrá lugar el próximo 26 de enero frente a la embajada de Cuba en Washington, en la que los “cubanos prohibidos” protestarán por sus derechos.

En la protesta, que ha sido difundida también desde CubaNet, pretenden participar cubanos exiliados en otras latitudes y que igualmente han sido blanco de la misma prohibición. En países como Suiza, Inglaterra, Canadá, República Dominicana, Ecuador, Uruguay y Chile se ha confirmado la organización de manifestaciones similares, frente a las embajadas de la isla.