MADRID, España. – El régimen comunista cubano ha anunciado, por sorpresa, su intención de proceder a la apertura del turismo internacional a partir del próximo 15 de noviembre. Y esta decisión se ha justificado por dos motivos: primero porque en esa fecha ya se habría alcanzado el 90% de la población vacunada; y segundo, porque no se puede aguantar más tiempo sin divisas.

El ministro de Turismo cubano, Juan Carlos García Granada, explicó en la Mesa Redonda del pasado 9 de septiembre los planes del régimen para retomar la actividad turística, un sector que si bien apenas alcanza un 6,5% del PIB y del empleo total, tiene un valor importante, toda vez que es una fuente esencial de divisas de la economía. De modo que las autoridades han fijado el 15 de noviembre, con plazo de dos meses por delante, porque entienden que el sector necesita preparación para comenzar sus operaciones, el trabajo de los turoperadores, las agencias, los anuncios publicitarios y la logística. También podría salir mal.

Las autoridades comunistas se han puesto nerviosas y no pueden esperar más tiempo. La caída del turismo en Cuba ha sido espectacular desde el primer trimestre de 2020, como se observa en el gráfico 1. A pesar de ser un sector estratégico y tener esta consideración en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, lo cierto es que la pandemia provocada por el COVID-19 ha mostrado la debilidad extrema de la apuesta por el turismo internacional, y que cuando el entorno se complica, las cosas se puede poner realmente muy feas, como de hecho ha ocurrido.

Gráfico 1.- Evolución del turismo en Cuba 2020-2021

Detrás del turismo cubano, como sector estratégico para el gobierno, no solo están los hoteles de titularidad estatal gestionados por multinacionales españolas, sino un abundante volumen de mano de obra directa e indirecta, así como un creciente negocio de trabajo por cuenta propia. Este último ha sido, sin duda alguna, el que más se ha resentido por la caída del turismo que se observa en el gráfico 1.

Por el contrario, las autoridades han mostrado una absoluta desidia hacia el trabajo por cuenta propia dependiente del turismo, y han practicado un “sálvese quien pueda” con los trabajadores canalizados a otras ocupaciones, los que teletrabajan y, en suma, los que han sido enviados a sus casas con reducciones de salarios.

De modo que teniendo la campaña del verano totalmente perdida, como se observa en el gráfico 1, las autoridades han dispuesto una serie de medidas para tratar de que, a partir del 15 de noviembre, con el inicio de la temporada alta del Caribe, el turismo vuelva a Cuba. Entre las medidas aprobadas hay más de lo mismo, empezando por la flexibilización de los protocolos higiénico-sanitarios a la llegada de los viajeros al país, el mantenimiento de los protocolos sanitarios y epidemiológicos establecidos hasta el momento para las instalaciones turísticas, así como la continuidad de los servicios médicos durante 24 horas en los hoteles y la búsqueda de tecnologías para detectar cualquier síntoma, actuar con prontitud y mantener en aislamiento a las personas que lo requieran.

Por otra parte, se mantienen medidas concretas para los destinos turísticos de La Habana, Cayo Coco y Varadero que son los que ingresaron más turistas este verano, y se concentran sus actividades en zonas delimitadas. Se pretende aumentar la movilidad de los visitantes y la posibilidad de realizar excursiones citadinas en noviembre, pero si vuelven los índices de COVID-19 a dispararse esta idea se abandonará. De igual modo, los aeropuertos que reciben turistas para los polos de Varadero y Cayo Coco admitirán que cada pasajero viaje con equipajes sin restricciones de cantidad y peso. Queda sin efecto la limitación de un solo equipaje por persona.

Por su parte, los protocolos higiénico-sanitarios para los visitantes estarán centrados en la vigilancia de pacientes sintomáticos y la toma de temperatura, con pruebas diagnósticas de manera aleatoria. Todo ello irá acompañado del comienzo de la apertura del mercado interno turístico de manera gradual, en correspondencia con los indicadores epidemiológicos de cada territorio.

¿Serán suficientes estas medidas? ¿Vendrán a Cuba los españoles, italianos o canadienses por este tipo de medidas adoptadas por el régimen comunista? Es dudoso. El turismo quiere, además de precio y calidad, seguridad, tranquilidad y estabilidad. Al menos, el turismo masivo que llena los hoteles, que es el modelo por el que apuestan los dirigentes del régimen. Ese turismo no quiere sobresaltos, es miedoso y quiere sacar el máximo provecho de su experiencia. ¿De verdad alguien cree que con estas medidas, de espanto, el régimen va a atraer a alguien?

Además, luego están los indicadores de salud, que no remontan. Los últimos datos de la COVID-19 en Cuba son los peores desde el comienzo de la pandemia en 2020. Las instalaciones sanitarias se encuentran desbordadas y existe una sensación de causa perdida que se corresponde con los datos oficiales. Con cifras de Our World In Data, con fecha de corte del 4 de septiembre, los porcentajes de vacunación (una dosis) en América Latina son los siguientes: Uruguay 76,76%, Chile 75,12%, Brasil 64,49%, Panamá 63,74%, Argentina 61,94%, Ecuador 59,81%, Costa Rica 59,53%, El Salvador 56,06%, República Dominicana 53,40%, Cuba 50,12%, Colombia 46,35%, México 45,11%, Belice 41,39%, Guyana 39,66%, Surinam 34,79%, Bolivia 34,11%, Perú 32,20%, Paraguay 31,37%, Honduras 27,52%, Venezuela 20,92%, Guatemala 18,90%, Nicaragua 6,61% y Haití 0,24%

Cuba en el décimo puesto, con un 50,12% de población vacunada, está por debajo de República Dominicana, con 53,4%. Conviene retener estos datos.

Por otra parte, si se atiende al número de infectados ofrecidos por los ministerios de Salud de los países (datos oficiales), con fecha de 10 de septiembre, Cuba con 720 739, ocupa el puesto séptimo del conjunto de países de América Latina. La República Dominicana con 352 441 se sitúa mucho más abajo, en el puesto 18. Como ambos países tienen una población similar, en torno a los 11 millones, la incidencia relativa en Cuba es más del doble.

Es evidente que Cuba registra peores resultados comparativos con la República Dominicana en la lucha contra la pandemia. Y ello, como es de suponer, tiene su correlato en la evolución del turismo. El turista que quiere pasar sus vacaciones en el Caribe, no quiere sobresaltos. El gráfico 2 muestra la estadística turística de República Dominicana: un éxito.

Gráfico 2.- Evolución del turismo en República Dominicana 2020-2021

La República Dominicana, al igual que Cuba, también se resintió por el impacto de la COVID-19 a partir de febrero de 2020, pero la recuperación del turismo se inició en agosto de ese mismo año, continuó en el último tramo y, finalmente, la campaña de 2021 ha servido para recuperar en los meses de verano los niveles de partida antes de la pandemia.

La dinámica comparativa con Cuba es muy diferente. Lo mejor es presentar en el mismo gráfico las dos evoluciones, pero como en República Dominicana los datos de turismo son muy superiores en términos absolutos a los de Cuba, se hace necesario usar los números índices, con base 100 de media en los dos primeros meses de 2020 que todavía no estaban afectados por la pandemia.

En el gráfico 3 se presenta la evolución comparativa de los dos países:

Ya pueden decir las autoridades comunistas cubanas lo que quieran y echar la culpa al embargo y lo que les dé la gana: el gráfico 3 es contundente. El flujo turístico a Cuba (línea de color azul) no remonta, se estanca, apenas crece en 2021 con respecto al turismo que se dirige a República Dominicana (línea naranja) donde existe lo que podría denominarse como un “retorno a la normalidad” habiéndose alcanzado el nivel de partida de los dos primeros meses de 2020, mientras que en el caso cubano, se está por debajo del 90%. Hasta los rusos han preferido el turismo de República Dominicana al de Cuba este verano, ¿por qué será?

No es extraño que las autoridades comunistas pierdan los nervios. Ni la salud ni el turismo van por buen camino. Nadie en Cuba ha pensado que estas son las dos variables de una ecuación que deben tener los mismos valores. De nada sirve luchar para aumentar el turismo si la pandemia sigue ahí. Solo reduciendo la incidencia de casos, se puede producir el despegue del turismo.

La prueba está en que todos los parches del régimen durante este último año y medio, como el “programa turismo más higiénico y seguro”, o la certificación de entidades para el autocuidado, no dan los resultados buscados. Y la campaña de vacunación no alcanza los porcentajes de otros países, por mucha propaganda que se haga; más bien parece estancada al no acabar de conseguir las vacunas cubanas la aceptación de la OMS.

Insisto: al turismo internacional no se le atrae con protocolos de atención médica y enfermería dentro de las instalaciones ni con vigilancia epidemiológica.

Desconozco lo que hacen en República Dominicana, pero allí no hay tanta palabrería y anuncios oficiales relativos al compromiso, la disciplina y la entrega de los trabajadores del sector para ayudar al pueblo. Se tiene la impresión de que los resultados del turismo en ese país son excepcionales, incluso mejor que los producidos en algunas potencias del sector. La demagogia comunista y la verborrea tienen poco o nulo interés cuando se trata de gestionar la actividad económica, donde lo que toca es hacer bien las cosas, con orden y responsabilidad, por supuesto que sí, para ganar dinero, pagar salarios, crear empleo y poder crecer sin depender de las arcas y las decisiones del Estado.

El turismo comunista cubano tiene en la República Dominicana un buen ejemplo a seguir, pero los gobernantes de la Isla no mueven ficha porque saben que en esa parte de La Española el turismo está bajo control absoluto del sector privado, con una participación muy limitada del Estado. Ahí reside la clave del éxito diferencial, y una clara orientación de qué es lo que se debe hacer. Los datos no admiten dudas.

Sobran los mensajes grandilocuentes, como los que lanzó el ministro del sector en la Mesa Redonda: “El país asume con responsabilidad la actividad turística que se reanudará, próximamente, en todos los escenarios posibles y con la aspiración de incrementar las cifras económicas, siempre atendiendo a la salud de la población y bajo el desafío de alcanzar niveles precedentes a la etapa del azote de la pandemia”. Toda esa patulea sobra; lo que se tiene que hacer realmente está muy claro. República Dominicana indica el camino a seguir.

Los datos para este artículo son los siguientes:

Datos corrientes (turistas) Números índices Cuba R. Dominicana Cuba R. Dominicana Ene-20 393.762 557.231 Ene-20 100,0 100,0 Feb 398.906 565.179 Feb 101,3 101,4 Mar 189.466 270.049 Mar 48,1 48,5 Abr 1.051 217 Abr 0,3 0,0 May 993 394 May 0,3 0,1 Jun 1.020 1.021 Jun 0,3 0,2 Jul 1.480 135.163 Jul 0,4 24,3 Ago 1.306 110.284 Ago 0,3 19,8 Sep 1.700 103.942 Sep 0,4 18,7 Oct 11.132 138.276 Oct 2,8 24,8 Nov 27.979 175.095 Nov 7,1 31,4 Dic 64.929 348.264 Dic 16,5 62,5 Ene-21 22.391 205.311 Ene-21 5,7 36,8 Feb 13.220 198.485 Feb 3,4 35,6 Mar 12.552 313.289 Mar 3,2 56,2 Abr 16.549 327.074 Abr 4,2 58,7 May 23.527 390.948 May 6,0 70,2 Jun 26.221 462.536 Jun 6,7 83,0 Jul 28.856 563.987 Jul 7,3 101,2

Fuentes: ONEI y Banco Central de la República Dominicana

