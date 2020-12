LA HABANA, Cuba.- El 27 de noviembre de 2020 quedará en la historia de Cuba como el día en que los jóvenes salvaron el orgullo y el coraje de la nación cubana. El día anterior, oficiales de la Seguridad del Estado (SE) violentaron la sede del Movimiento San Isidro (MSI) y sacaron a golpes a catorce activistas con la justificación de que allí se estaba propagando coronavirus. Hacía alrededor de una semana que varios protagonizaban una huelga de hambre (otros también de sed) por la libertad de Denis Solís, rapero detenido y condenado a 8 meses de privación de libertad, en juicio sumario, por un supuesto delito de desacato.

A las 11 de la mañana del viernes 27 se congregaron alrededor de 15 jóvenes artistas a las afueras del Ministerio de Cultura (MINCULT). Exigían reunirse con el Ministro de Cultura; su intención era repudiar lo ocurrido con el MSI y exigir un pronunciamiento, también abogar por el respeto a la libertad de expresión y el cese de la censura.

Diez horas más tarde, y luego de haber reunido a cientos de personas y medios de prensa en el lugar, lo lograron. Treinta personas (número exigido por el Vice Ministro de Cultura) y dos invitadas aparte, en representación del resto, fueron recibidas por funcionarios del MINCULT. La presión ejercida por todos los allí reunidos obligó a los funcionarios a hacerlo.

De los 30 representantes, 27 fueron elegidos democráticamente entre los diferentes gremios de artistas presentes a las 4 de la tarde; los otros tres fueron periodistas de medios independientes que habían acompañado el proceso casi desde el inicio: ADNCuba, Diario de Cuba y CubaNet.

La reunión inició a las 9 p.m. y se extendió por casi 5 horas. En aquel pequeño salón de reuniones, a pocos pasos de la entrada del MINCULT, estaban, de un lado, los 32 representantes y, del otro, los cinco funcionarios del MINCULT.

Fue una reunión muy emotiva, porque todos los artistas hablaron con amor, con sinceridad, desde el corazón; canalizaron décadas de frustraciones personales, profesionales y ciudadanas. Pero también hubo momentos de tensión. Se dijeron fuertes verdades, al menos por la parte de los creadores. Todo sobre la base del respeto y la tolerancia.

No dejaron entrar teléfonos ni grabadoras. Aunque ya fue un logro que permitieran a la prensa independiente en una Institución del gobierno. Pude al menos tomar notas, muchas, que creo que captan la esencia de esa reunión, y es lo que a continuación transcribo.

Fernando Rojas, Vice Ministro de Cultura, les da la bienvenida y les cede la palabra.

Michel Matos, en representación del MSI, exige respeto y transparencia; habla del sufrimiento de MSI.

La Seguridad del Estado se ha adueñado del país, nos tratan de manera militar y somos civiles, hemos sido maltratados por ellos, arrestados, reprimidos, golpeados… y esto no es aceptable. Es inadmisible lo que está sucediendo. La huelga de hambre iniciada por algunos de los miembros del MSI ha sido el resultado de la desesperación. Y todos hemos estado sufriendo este tipo de cosas.

¿En qué país estamos viviendo? ¿En qué nos estamos convirtiendo? Todos somos cubanos, aunque estemos en desacuerdo. Un país no puede dirigirse como se dirige un campamento, y esto es lo que estamos viendo. Estamos desesperados. Los propios medios oficiales están manipulando la realidad.

Estamos en un punto de exigir las libertades elementales que todos deberíamos tener. Exigimos respeto a nuestra individualidad. No somos mercenarios, no somos delincuentes, somos cubanos. Sentimos la necesidad de participar de nuestra nación.

Hace dos años que esperamos respuesta del MINCULT por el debate y oposición que generó el Decreto 349. No nos están respetando, no nos están escuchando. No somos delincuentes, somos creadores. Esto no es un show. La SE, si persiste en sus métodos criminales, va a crear una realidad verdaderamente dramática. Queremos una Cuba soberana, una Cuba próspera y con libertad.

Katherine Bisquet lee las demandas:

-Revisión y transparencia del proceso judicial contra Denis Solís.

-Libertad de Luis Manuel Otero Alcántara (LMOA).

-Derecho a tener derechos, libertad de expresión, libre creación y disenso.

-Cese de la difamación y descrédito por parte de los medios oficiales.

-Reconocimiento y respeto al posicionamiento independiente.

-No más violencia policial, no más odio político.

Fernando Rojas toma nota.

Mauricio Mendoza, periodista de Diario de Cuba, habla del reconocimiento de la prensa independiente, del derecho a participar de esos debates y documentar. También de los bloqueos de esos medios en Cuba. La necesidad de tener libertad de expresión y el derecho a ejercer la profesión, así como los descréditos que sufren los periodistas independientes en la prensa oficial.

Daniel Díaz Mantilla: Debemos recordar los años previos a la fundación del MINCULT, surgió en un momento en que el diálogo parecía imposible, para establecer un canal de comunicación entre los creadores y el gobierno. Debemos poner fin a la falta de comunicación entre los artistas y los funcionarios de Cultura que existe desde hace años. No somos enemigos, tenemos que encontrar puntos en común para dialogar.

Lo que yo veo en estos muchachos es lo mismo que yo viví en los años ´90 e inicios de los 2000: censura, recelo, desconfianza. Debemos impedir que se recurra a métodos criminales para tratar a la sociedad cubana; la Seguridad del Estado está violando incluso la Constitución de la República de Cuba. Cuando se recurre a métodos criminales se es criminal y cuando el Estado recurre a métodos criminales, ese Estado también es criminal.

La SE está asumiendo acciones que no le corresponden y con total impunidad, siembran miedo, destruyen amistades, familias… ninguno de los que estamos aquí estamos asumiendo posturas que atentan contra la soberanía ni mucho menos. Ustedes tienen una responsabilidad en esto que está sucediendo.

Hay que tener valor para decir lo que se piensa en este país, como estamos diciendo ahora lo que pensamos. Honren los motivos por los que ustedes existen como Institución.

Yunior García: Los Congresos de la UNEAC han sido un teatro, una puesta en escena. Hay que escuchar la diversidad de Cuba. Este ha sido un año negro por la censura y la represión.

Menciona el caso de Pedro Junco, expulsado recientemente de la UNEAC por motivos políticos.

Yo tengo derecho a decir lo que pienso. No puede ser que a un artista por pensar diferente se le trate como a un criminal y se difame de él en la prensa.

La prensa oficialista, al no contar la realidad, está negando algo que el mundo entero ya sabe por los medios independientes y la prensa extranjera. No mostrar la verdadera realidad cubana o esconderla, es mentir.

Exigimos respeto a la dignidad de los artistas, no censura ni discriminación por motivos políticos.

Entiendan que esta juventud no es la misma de hace años atrás. Basta ya de esa puesta en escena pésima. Esos viejos mecanismos no funcionan. No puede ser que ustedes se parezcan más a la UJC que a nosotros.

La Cuba diversa no se refleja ni en la prensa oficial ni en las instituciones. Las ideas políticas se combaten con ideas, no con censura ni con cárcel.

Menciona el Decreto 349. Salta a la defensiva Fernando Rojas diciendo que no, que de eso no iba a hablar.

Tienen que dejar de vernos como enemigos. No lo somos. Somos cubanos que pensamos distinto.

Juan Pin Vilar: Nadie tiene derecho a decir quién es artista. Todo lo que hemos visto aquí es resultado de la ineficiencia del MINCULT. Estas personas existen y tienen derechos, y ustedes están ahí para ellos.

Por años hemos visto la corrupción en las instituciones. ¿Cómo la prensa no habla de eso y sí nos llama mercenarios? No somos mercenarios. Debe existir libertad de expresión.

Grethel Medina: Debemos insistir en lo que nos ha traído aquí hoy, y esas demandas trascienden la libertad creativa, es la libertad que tenemos de existir, es la libertad ciudadana en general. Todo esto transciende la libertad artística, es la libertad de que alguien en su casa pueda expresarse libremente.

¿Por qué venimos aquí? Porque ustedes son quienes nos representan. No puede ser que en Cuba se estén cometiendo violaciones de la Constitución y las instituciones que nos representan no se hayan pronunciado. No sentimos que ustedes nos representen o protejan. No han mediado en nada de lo que ha ocurrido.

Henry Erick Hernández: “Palabras a los intelectuales” en los años ´60, eso que tan bonito se pinta, no fue más que un pacto con pistolas. No fue un pacto inclusivo. En Cuba ha habido muchos quinquenios grises.

Antes de ser artista, se es ser humano y ciudadano.

Menciona el caso de Italo, un artista que se vio obligado a abandonar el país por la censura y la represión.

Son 60 años de represión. Llevamos 60 años pidiendo lo mismo, inclusión, cese de censura, libertad de expresión… Por lo que debemos acabar de resolver esto, con rapidez. Vamos a condenarlos si no hacen nada ahora y van a morir con ese estigma. Abran el camino.

Julio Llópiz-Casal: Hay un escritor cubano en el exilio que se llama Rafael Rojas, que todos deben conocerlo, él escribió un libro que se llama Tumbas sin sosiego. Este libro me lo regaló mi padre luego de un viaje a España, muestra gran parte de la historia de Cuba: habla sobre Roberto Fernández Retamar, sobre los debates entre diferentes partidos políticos para redactar la Constitución del ´40, la diversidad de opiniones y el consenso…

¿Cómo es posible que yo haya tenido que esperar a que me cayera un libro de España para tener ganas de conocer mi país, para ver a Cuba desde el corazón?

No se trata de decir arriba o abajo la revolución, se trata de conformar un país, un país con una historia muy triste. En mi familia ha habido incluso divisiones familiares por temas políticos, pero en general nos respetamos, y convivimos pese a nuestras diferencias de opinión. ¿Por qué nuestro país no puede ser así?

Amaury Pacheco: El MSI nace de una anomalía del sistema: el Decreto 349. Desde entonces, hemos sufrido la represión de la Seguridad del Estado e incluso ataques de la prensa. También hemos enfrentado, como parte de esos decretos oscuros, al Decreto-Ley 370.

El 349 le puede funcionar a un gobierno pero le hace mal a la nación. Hemos dicho BASTA y lo estamos asumiendo. Hemos prendido una mecha hacia una pluralidad nacional.

Exigimos el cese de los ataques y el hostigamiento sobre LMOA y el MSI. LMOA está desaparecido y ha resistido más de lo que puede resistir una persona.

Cuba hoy tiene un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de Naciones Unidas) y viola los derechos humanos. Esto no se entiende.

Ian Benavides explica que ese divorcio entre el Estado y la sociedad es provocado por la censura.

Gretell Kairúz: Creo que debemos hablar acerca de lo que nos une, y lo que nos une es que amamos esta tierra, a Cuba, queremos una sociedad que sea bella, próspera. Pero para que eso exista se necesita de sus hijos, de todos y cada uno de sus hijos, de mi madre que fue alfabetizadora y comunista, y de mi padre que fue gusano. Esa es mi familia y también mi patria.

No me interesan conceptos. Cuba es un ajiaco. Esta polis nuestra la llamamos Cuba. Y Cuba necesita de la realización de cada uno de sus hijos. Necesitamos libertad para decir y hacer. A mí me preocupa mucho algo: ¿Qué sociedad tenemos si yo no puedo pensar, decir o hacer? En una Cuba que tiene una gran tradición de pensamiento, que era una luz para América Latina: Martí, Varela… Estos que estamos hoy aquí somos los hijos de esa tradición.

Si no puedo pensar o hacer es porque no puedo soñar. Y sí, sí se puede soñar. Necesito creer que somos capaces de soñar. Todos, los de adentro y los de fuera del país, estamos soñando a Cuba.

Y yo me pregunto: ¿Es esta la Cuba que queremos dejar a nuestros hijos? Se necesita dialogar, respeto para poder dialogar. Es nuestra responsabilidad la Cuba que vamos a legar a nuestros hijos. Por eso estoy sentada aquí.

Yunior García: Debo decirlo, me siento orgulloso de ser parte de esta reunión. Me siento orgulloso de mi generación, de todos los que estamos acá adentro y de los que nos esperan allá afuera.

Tania Bruguera: No se reconoce el arte independiente en Cuba debido a la censura. Yo puedo exponer en el MOMA pero no en mi país. El arte independiente no es enemigo, es un derecho; el artista es independiente por naturaleza.

Tengo una duda: ¿Cuál es la relación entre el MININT y el MINCULT?

Explica el asedio y represión hacia INSTAR tanto por parte del MINCULT como de la Seguridad del Estado.

Yo llevo 30 años censurada en Cuba. Pero esa censura se ha extendido al exterior. He llegado a eventos artísticos en otros países en los que me han contado cómo allí han ido funcionarios de esta institución a hablar mal de mí, a decir que yo no soy artista. Y lo hacen, lo sé, para aislarme, no les basta con censurarme en mi propio país ¿Con qué derecho hacen eso? BASTA, eso está fuera de sus funciones.

Fernando Pérez: Estoy feliz de estar acá, por primera vez siento que acá en el MINCULT hay un grupo diverso; eso es un primer paso. Me siento identificado con muchas de sus intervenciones.

Hay que acabar con la censura, las manipulaciones de la prensa oficial, los actos de repudio. La libertad de expresión es libre o no lo es, y eso hay que aplicarlo a todas las esferas de la realidad.

Tienen que haber respuestas concretas a lo que se ha dicho acá. En la pluralidad, diversidad, está la fuerza de esta nación.

Camila Ramírez Lobón: Yo hoy entré antes que todos acá, con Yunior, en un primer encuentro. Y una funcionaria de ustedes me dijo algo que ya se ha mencionado en los medios, eso de que la calle es de los revolucionarios.

La calle y el espacio público no es de los revolucionarios, sino de todos los ciudadanos nacidos en este país. Y tienen que acabar de entender eso o al menos respetarlo. No se puede atacar las ideas con represión. La política no puede estar por encima de los derechos elementales de las personas; por ese camino se va a la violencia. Estamos desamparados totalmente. Basta del mismo discurso para justificar la brutalidad. A los que más están reprimiendo es a los que están manifestando vías pacíficas para construir el disenso.

Basta. No den más palos. Que los cambios que vayan a venir sean mediante el diálogo, el respeto, el civismo.

Mijaíl Rodríguez: No subestimemos el poder del arte. Con esas acciones de represión están mostrando miedo al arte.

Estamos aquí artistas, pueblo en general. Esto es una esperanza. Este momento nos ha unido. Las instituciones nos obligan a separarnos, pero este momento nos ha unido.

Nos duele Cuba y nos importa Cuba. Hemos perdido el miedo gracias a las redes. Tenemos que tomar la calle porque los espacios pequeños que nos han ofrecido no nos han resuelto nada. Estamos hartos.

Hay que salir de aquí con algo constructivo. El gobierno tiene el deber y la obligación de trabajar para este pueblo.

Reynier Díaz: Aunque a algunos no los han dejado llegar, esta mañana, a las 11, éramos 15, ahora somos 300. ¿Qué dice esto? Que pese al miedo, hay un motivo real, algo que motiva a varias generaciones.

Ulises Padrón: Hoy existe mucha apatía de los jóvenes por la política, por todo, y eso se debe a la inexistencia de espacios de participación. No existen espacios de creación, donde se sientan parte de algo. Los jóvenes necesitan encontrar ese espacio en la sociedad.

Miryorly García Prieto: Espero que esta sea la primera de muchas reuniones para zanjar el abismo entre nosotros y la Institución.

Venimos acá con amor, con voluntad de diálogo. Pero, sobre todo, estamos aquí porque les estamos dando una oportunidad. Es responsabilidad de ustedes hacer lo correcto por la cultura cubana.

Se está mintiendo, se está difamando, se están cometiendo crímenes y, al paso que vamos, algunos pueden incluso morir. Esa es la urgencia.

Reynier Leyva Novo: Hoy ha habido allá afuera todo un dispositivo de seguridad policial, de la SE, militares vestidos de civil, patrullas policiales…. Eso es abuso de poder, intimidación. La SE son paramilitares. Sean conscientes de la presión a la que hemos estado sometidos.

Michel Matos: La Seguridad del Estado se ha adueñado de la nación. LMOA está en huelga de hambre y ha sido golpeado hasta sangrar. Vice Ministro, golpeado hasta sangrar estando incluso esposado, yo lo he visto. Eso suena a Batista o Machado. La SE está operando por encima de la ley.

Si Luis Manuel muere, no tendría palabras para decir que más nunca podremos dialogar. Denis Solís no ha tenido ni siquiera derechos. Estamos desesperados.

Katherine Bisquet narra la represión y arrestos a los que fue sometida solo por leer poesía en las afueras de la estación policial de Cuba y Chacón, días atrás.

Estoy aquí después de todo eso, después de haber dormido en un calabozo, después de haber hecho una huelga de hambre de la que aún no me he recuperado, después de estar a punto de ver a una persona morir. Estoy aquí dispuesta a dialogar. Esto no es presión, es una responsabilidad de ustedes. Por respeto a todos, necesitamos respuestas.

Jorge Perugorría: Es momento de diálogo. Todos tienen derecho a ser escuchados. Hoy se ha dado un paso importante, se han abierto las puertas de este Ministerio. Creo que debemos continuar con el diálogo.

Fernando Rojas dice que él no puede responder de manera inmediata, dice además que él no sabe nada del despliegue militar alrededor del MINCULT y de los manifestantes pacíficos. Se muestra incluso ajeno a todos los hechos de represión por parte de la SE narrados por algunos de los presentes. Algunos le dicen que tienen pruebas, pero él ni siquiera les pide verlas. Él sabe, y todos saben que él sabe, aunque lo quiera negar.

Tania Bruguera le pide que llame y pida la libertad de LMOA. Respuesta de Fernando Rojas: Con ese nivel de confrontación yo no puedo dialogar.

Juan Pin Vilar: Yo vine hoy acá sin saber siquiera lo que estaban exigiendo estos muchachos, pero vine a apoyarlos. Y me he sorprendido que estos sean los que ustedes llamen mercenarios. Si de verdad fueran mercenarios o delincuentes ya hubiesen puesto una bomba en el MINCULT, como hacía el Movimiento 26 de Julio. Si de verdad fueran mercenarios y delincuentes no pidieran diálogo con ustedes.

Miryorly García Prieto: Exigimos que digan la verdad como Institución. Que digan que los muchachos de San Isidro son artistas y hasta que fueran reprimidos. Esa historia está en las redes, están quedando como mentirosos. No tenemos miedo ni lo vamos a tener jamás. Si piensan que dando un escarmiento nos vamos a callar, todo lo contrario. Les estamos dando la oportunidad a ustedes de que no mientan.

Y si mañana me botan del trabajo, no me importa, me pondré a vender croquetas para mantener a mi hijo. Estamos dispuestos a repetir cada palabra dicha acá ante quien sea, incluso ante Raúl Castro.

Fernando Rojas evade un pronunciamiento del MINCULT como Institución.

Fernando Rojas: Estoy de acuerdo con que las vidas humanas son sagradas. Nos vamos a interesar, de la manera que podamos, por el caso de Denis Solís y LMOA.

Y se dirige a Mauricio Mendoza, periodista de Diario de Cuba que estaba justo frente a él tomando notas y le dice: y no me cambies ni una coma, yo sé que Diario de Cuba ha mentido en algunas cuestiones. Y menciona entonces que este medio recibe financiamiento del gobierno de los Estados Unidos.

Mauricio Mendoza intenta responderle, pero no es el momento. Todos se percatan de que Rojas está tratando de desvirtuar la reunión. Y lo hace en al menos par de ocasiones, ambas contra Mendoza.

Grethel Medina: El MINCULT se debe pronunciar sobre la existencia de nosotros como artistas y lo que está ocurriendo en Cuba, y eso sí es responsabilidad de ustedes. La declaración reciente de la AHS es falsa, no contó con los artistas para eso.

Fernando Rojas intentaba aplazarlo todo: Vamos a trabajar en esto, sí, vamos a analizarlo… Insistía en que no sabía nada de los hechos que le narraban, que no estaba dudando de las palabras de los presentes, pero que debía investigarlo.

Juliana Ravelo: ¿Me puede explicar entonces en qué consiste su trabajo?

Fernando Rojas: Yo no tengo que darte cuentas de mi trabajo.

¿Cómo?, dijeron muchos de los presentes.

Luego se pasó a debatir la declaración de la AHS, en donde se llama mercenarios a los artistas del Movimiento San Isidro. Dijeron que era un texto lamentable y que debían retractase.

Yaser Toledo, Vicepresidente Asociación Hernanos Saíz (AHS) explicó que la declaración se había debatido entre el Consejo Nacional de la organización.

-Dinos ahora ₋dijo uno de los presentes₋, ¿tú nos consideras mercenarios?

Consideraban que esa declaración no solo era contra el MSI sino contra los artistas independientes.

Toledo no sabía qué decir. Evadió la pregunta varias veces pero el resto de los interlocutores insistían. Finalmente, reconoció que él no pensaba eso y se comprometió a analizar la declaración con el resto del Consejo Nacional de la AHS y, si se decidiera, retractarse.

Jorge Alfonso, Director Red de Galerías Génesis explicó que esa reunión sería solo el comienzo, que debían seguir debatiendo esos temas.

Tania Bruguera: Nosotros venimos acá con una energía honesta, y lo único que estamos recibiendo son evasivas, postergación.

Marta Bones, Vice Presidenta Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC): No somos ustedes y nosotros. Acá hemos dejado a un lado nuestra labor creativa para trabajar en pos de la cultura cubana. Me siento acusada y no es justo.

Mientras hablaba Bones se fue la corriente; la primera de al menos dos ocasiones. Quedaron en total oscuridad, pero insistieron los creadores en continuar pese a ello. Alguien interrumpió a Bones para salir a ver si los que esperaban afuera estaban bien. Explicaron que temían por la seguridad de ellos, y que el hecho de que se fuera la luz podría ser exprofeso, una maniobra de la SE.

Jorge Fernández, Director del Museo Nacional de Bellas Artes, continuó explicando que ellos no sabían nada de lo que le exponían los presentes en cuanto a la represión: Vamos a trabajar, a revisar la situación.

Fernando Rojas recalca que hay temas que él no puede responder y que van a crear una agenda de discusión. También, a propuesta de los presentes, se compromete a proponer al MININT entablar un diálogo con los creadores sobre la represión y las violaciones a las leyes por parte de la SE.

Rojas vuelve a atacar a la prensa independiente presente, específicamente a Diario de Cuba.

Fernando Rojas: No creo en la prensa allá afuera (prensa independiente y extranjera). No creo en redes sociales.

Después de casi 5 horas de debate, se toman los siguientes acuerdos:

-El Vice Ministro se interesaría por los casos de LMOA y Denis Solís.

-El MINCULT va a organizar agendas de debate, de encuentros con artistas para negociar sus exigencias.

-El MINCULT organizaría sesiones de debate sobre la aplicación de las leyes y el papel del Ministerio del Interior (MININT), esto referido a la represión a los artistas por parte de la Seguridad del Estado cubana.

-La AHS revisaría su declaración y, si se aceptaba por el Consejo Nacional de la organización, se retractarían.

-TREGUA: Los artistas van a poder reunirse incluso en los espacios independientes sin ser hostigados, para debatir temas relacionados con sus exigencias.

Fernando Rojas transmitió además un mensaje del Ministro de Cultura, Alpidio Alonso, quien prometió reunirse con los artistas a la semana siguiente, después del miércoles 2 de diciembre. Asimismo, cedió a la demanda de los presentes de garantizar que los cientos de personas reunidas allí podrían regresar para sus casas con seguridad y sin violencia policial.

Terminada la reunión, Yunior García, Kaherine Bisquet y Tania Bruguera, informaron a las más de quinientas personas y medios de prensa independientes y extranjeros que esperaban reunidas a las afuera del MINCULT. Habían logrado el objetivo principal: ser escuchados y el compromiso de obtener respuestas.

Fue entonces que supieron que, mientras estaban reunidos, a algunos jóvenes la policía les había tirado gas pimienta, a otros cientos les habían prohibido el paso. Pero nada de eso alteró el ambiente sano, de alegría y también de expresiones culturales; todos habían esperado esas cinco horas, ansiosos por saber los resultados. Algo fue perceptible, habían muchas más personas que cinco horas antes, más de quinientas, quizás. Algo así nunca había ocurrido en la historia del totalitarismo en Cuba.

Poco después, sin más altercados, todos nos retiramos del lugar. Pudimos pasar frente a todos esos cientos de paramilitares y brigadas de respuesta rápida sin que estos pudieran hacer nada.

Hubo artistas de varias generaciones, pero también cubanos comunes que fueron a apoyar, padres con sus hijos, primos, tíos, amigos, hermanos. Hubo personas de izquierda, de derecha, revolucionarios y contrarrevolucionarios connotados; pero a todos los unía algo: el deseo de existir, las ansias de una Cuba mejor para todos los cubanos.

Lo que provocó el MSI se había convertido en algo mucho más grande. No se trataba de ideologías, sino de un pueblo contra el poder.

Listado de personas que debatieron con los funcionarios del MINCULT, 27 de noviembre de 2020

Michel Matos (MSI) Amaury Pacheco (MSI) Katherine Bisquet (MSI) Claudia Genlui (MSI) Aminta de Cárdenas (MSI) Tania Bruguera (INSTAR) Camila Ramírez Lobón (INSTAR) Juliana Ravelo (INSTAR) Gretell Kairúz (INSTAR) Reynier Leyva Novo (Artes Plásticas) Julio Llópiz-Casal (Artes Plásticas) Solveig Font (Curadora) Sandra Ceballos (Artes Plásticas) Miryorly García Prieto (Historiadora del Arte) Liatna Rodríguez Jiménez (Historiadora del Arte) José Luis Aparicio (Cine) Mijaíl Rodríguez (Cine) Alejandro Alonso (Cine) Grethel Medina (Cine) Juan Pin Vilar (Cine) Ulises Padrón (Escritor) Alfredo Martínez (Escritor, colaborador de Tremenda Nota) Daniel Díaz Mantilla (Escritor) Henry Erick Hernández (Artes Plásticas) Yunior García (Dramaturgo) Ian Benavides (Música) Reynier Díaz (Artes Escénicas. Actor) Mauricio Mendoza (Prensa, Diario de Cuba) Nelson Julio Álvarez Mairata (Prensa, ADNCuba) Camila Acosta (Prensa, CubaNet)

Invitados

Fernando Pérez (Director de cine) y Jorge Perugorría (Director y actor)

