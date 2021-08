GUANTÁNAMO, Cuba. – Si bien la pandemia de coronavirus ha puesto en crisis los sistemas de salud de numerosos países, la diferencia entre ellos y el nuestro ha sido que aquí no hemos contado con insumos ni medicamentos suficientes para contrarrestar la enfermedad.

Las autoridades cubanas, que se jactan de que nuestro país tiene uno de los índices más altos del mundo en cuanto a médicos por habitantes, mantuvieron ─y mantienen─ a decenas de miles de galenos cumpliendo leoninos contratos de trabajo en el extranjero mientras nuestros hospitales y centros de aislamiento carecen de suficiente fuerza calificada.

El pasado sábado 21 de agosto el periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, publicó un trabajo en su última página titulado Producción de medicamentos tiende a la recuperación, donde se expone, según el parecer de la periodista Liz Conde Sánchez, que “la situación actual de Cuba con la disponibilidad de medicamentos, sobre todo aquellos destinados a la venta a la población en las farmacias, sigue siendo muy compleja por disímiles causas que van desde el difícil contexto nacional hasta la crisis internacional”.

Pero el uso del adjetivo para calificar la situación es realmente un eufemismo. Lo que estamos padeciendo es grave porque en Cuba han muerto numerosas personas por falta de oxígeno y antibióticos y también por falta de médicos ante la enorme afluencia de enfermos hacia los hospitales de las provincias donde ha habido rebrotes significativos, como ocurrió recientemente en Guantánamo y como sucede hoy en Pinar del Río, Cienfuegos, Holguín y Ciego de Ávila.

Usando un lenguaje triunfalista no exento de cantinfleo, la periodista asegura que “en estos momentos la tendencia de la producción de medicamentos marcha hacia la recuperación”, citando a Rita María García Almaguer, directora de Operaciones y Tecnología de BioCubaFarma. Es decir, se siembran esperanzas y certezas de triunfo aunque no haya resultados. Así también se colige al leer esta otra declaración de García Almaguer: “Es importante que la población conozca que vamos a la tendencia a la recuperación de los antibióticos, que habrá antibióticos, pero no todos a la vez”.

Pero, ¿puede hablarse de recuperación cuando la misma dirigente expresa que a finales de este año continuará faltando un número significativo de medicamentos? Téngase en cuenta que, de los 359 que conforman el cuadro básico de la producción nacional, solo podrán garantizarse 251, lo que significa que continuarán faltando 108 medicamentos indispensables, una cifra que representa el 30, 083 %.

La dirigente expresó que la producción de fármacos se ha constreñido porque “se presentan constantes dificultades para importar los medios necesarios pues hay demoras en la llegada de materias primas, se han cerrado fábricas productoras de insumos, hay inestabilidad en los proveedores internacionales y existen obstáculos para el financiamiento y las operaciones bancarias debido al bloqueo económico”, es decir, las mismas justificaciones que otras veces han expuesto cada vez que ha existido una crisis como la actual. Lo que nunca expresan es qué medidas han adoptado para impedir la reiteración de los mismos problemas.

Recientemente, la dictadura autorizó la libre importación de medicamentos. Era de esperar que en una situación como la que padecemos gran parte de esos fármacos se iba a comercializar por sus importadores a precios abusivos porque es algo que siempre ocurre durante los tiempos de crisis, donde muchas veces se impone el ánimo de lucro sobre la honestidad, algo de lo que tampoco escapa el Estado.

La respuesta de las autoridades cubanas ante esos casos, como siempre, ha sido optar por la represión sin tener en cuenta la procedencia de los medicamentos vendidos y que quien los compra, aun pagando precios exorbitantes, es porque los necesita. No está en la misma posición el vendedor que vende ilícitamente un medicamento robado de un almacén o un hospital estatal que alguien que lo vende porque lo trajo del extranjero, pero ya sabemos cómo funciona la “justicia revolucionaria”.

El drama de los enfermos

En medio de una pandemia de efectos fulminantes la red de farmacias estatales y hasta los hospitales presentan una marcada carencia de antibióticos como la Amoxicilina, Cefalexina, Co-Trimoxazol y Ciprofloxacina.

Pero el caso es que no solo faltan los antibióticos, pues tampoco se venden en las farmacias medicamentos que necesitan enfermos de los riñones, diabéticos e hipertensos, por solo citar tres casos. En cuanto a estos últimos, luego de varios meses sin poder comprar los medicamentos que necesitan, en la farmacia del Reparto Pastorita, en Guantánamo, no se les vendió toda las píldoras prescriptas en el tratamiento médico, sino una parte, lo cual es un riesgo potencial para su salud.

La Azitromicina, uno de los medicamentos más demandados para el tratamiento de la COVID-19 y cuyo uso en las etapas iniciales de la enfermedad puede impedir el ingreso hospitalario, tampoco aparece en las farmacias y, según la información publicada por Granma, a partir de ahora será destinado exclusivamente a los hospitales. Téngase en cuenta que un sobre que contiene solo tres pastillas de Azitromicina cuesta en el mercado negro 3 000 pesos, alrededor de 125 USD, pero… ¿quién no los pagaría si su vida depende de ese fármaco?

Un reciente despacho de prensa de Radio Televisión Martí informó que en octubre de 2019 el Observatorio de Derechos Sociales hizo una encuesta que reveló que solo uno de cada diez entrevistados conseguía comprar en las farmacias los medicamentos que necesitaba, un 24,6% no pudo adquirir ningún medicamento y un 21,1% lo adquirió por vías alternativas.

La agencia Reuters también abordó el asunto recientemente ─según el mismo despacho de prensa mencionado─ y aseguró que desde antes de la pandemia los cubanos hacían colas fuera de las farmacias para poder adquirir medicamentos.

El déficit de fármacos constituye algo realmente dramático por la angustia que crea en quienes los necesitan y no pueden adquirirlos, pero, como ocurre en otros sectores, quienes nos dirigen practican una política de contingencia y carecen de planes eficaces a corto, mediano y largo plazo para solucionar definitivamente el problema.

