¿Cómo evitar robo de credenciales en Facebook?

LA HABANA, Cuba. – Tras el reciente hackeo que sufriera la periodista independiente Camila Acosta en su cuenta de Facebook, CubaNet ofrece algunas herramientas que permitirán a los usuarios blindar sus perfiles y evitar los peligrosos ciberataques, tan frecuentes en la era de Internet y las redes sociales.

Para proceder en esa dirección, los especialistas en seguridad informática coinciden que es una buena práctica activar la opción de autenticación de dos pasos si se quiere elevar el nivel de seguridad en servicios como Gmail, Facebook, Twitter y otros. De esta forma se dificultan los ciberataques y los intentos de robo de datos.

Son incontables los sitios en Internet que se apoyan del servicio de mensajería celular (SMS) para recuperar contraseñas olvidadas. A menudo los hackers recurren a esta opción para burlar la seguridad y obtener completo acceso sobre cuentas personales.

El caso Cuba

La política de privacidad de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) señala que no se necesita autorización del titular para ceder información personal cuando se trata de “información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial”.

El monopolio estatal cuenta con acceso a todos los mensajes de sus millones de usuarios, con lo cual pueden acceder con facilidad cualquier cuenta con tan solo conocer el número de teléfono de la víctima.

Este hecho deja a millones de cubanos ─quienes no tienen más alternativa que usar los servicios de ETECSA─ con la única opción de depositar su confianza en la política de privacidad de la entidad estatal o activar la autenticación de dos factores para reforzar la protección de los datos privados.

En otras palabras, se corre el riesgo de comprometer los datos personales de Facebook si el atacante cuenta con el poder de leer los SMS de la víctima y seguir la opción de “¿Olvidaste tu contraseña?” que brinda la red social. En los pasos de esta opción se le pide al usuario su número de teléfono para enviar un SMS con un código que da permiso para cambiar la contraseña, acción que permite tomar control total de la cuenta en cuestión.

¿Cómo activar la autenticación doble factor en la red social Facebook para evitar robo de credenciales?

Una vez dentro de la cuenta de Facebook para llegar a la opción de autenticación de doble factor se debe seguir el siguiente camino: “Opciones”, “Configuración y privacidad”, “Configuración”, “Seguridad e inicio de sesión”.

En el apartado “Autenticación en dos pasos” se da clic donde dice “Editar”. En ese punto, Facebook pide la contraseña del usuario. Después se da clic sobre el botón “usar app de autenticación”, lo que mostrará un código QR para escanear con una aplicación.

Ahora se necesita descargar la aplicación autenticadora de Google para poder escáner el código QR tocando el signo de “más” en la parte inferior derecha. Si por algún motivo la cámara no funciona o el proceso tiene lugar en el propio celular, se puede ingresar el código de forma manual. Que esta parte no aparezca en el video se debe a que el autenticador de Google no permite que se realicen capturas de pantalla.

Por último, debe aparecer el siguiente mensaje “Autenticación En Dos Pasos Activada. Solicitaremos un código si detectamos un intento de inicio de sesión desde un dispositivo o navegador no reconocido”. A partir de ahora, los ladrones necesitarían la contraseña y un segundo código para poder irrumpir en la cuenta de Facebook.

Después de activar esta opción de seguridad es importante revisar y guardar en un lugar seguro los “códigos de recuperación” para poder iniciar sesión en caso pérdida del teléfono. Se pueden copiar en una hoja de papel.

Cabe señalar que casi todos los servicios populares en Internet cuentan con Autenticación de doble factor, la cual siempre es recomendable activar para mayor seguridad.

