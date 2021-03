Hackean cuenta de Facebook de la periodista Camila Acosta

LA HABANA, Cuba. – La cuenta de Facebook de la periodista de CubaNet Camila Acosta Rodríguez, donde la joven reportera acumulaba 5000 seguidores, fue nuevamente hackeada el pasado viernes 26 de febrero.

“Entré a la aplicación y me pidió contraseña, la puse y me dijo que estaba incorrecta; señalé entonces que la había olvidado, me enviaron un mensaje a mi número de teléfono y la cambié, pero Facebook me pidió confirmar mi identidad ya que me notificó que alguien nombrado Javier Acosta, con mi mismo número telefónico, había intentado acceder a mi cuenta”, contó la reportera.

Según Acosta Rodríguez, luego los administradores de la red social le pidieron enviar una foto de su documento de identidad. “Repetí este mismo proceso varias veces en tres días y todavía no recupero mi cuenta”.

“En una de las ocasiones, pedí a un amigo que entrara a mi perfil y fue entonces cuando nos percatamos de que habían cambiado información personal, esta vez mi correo electrónico”, agrega.

La joven reportera se comunicó con Redes Ayuda, una “organización no gubernamental venezolana encargada de defender los Derechos Humanos a través de las redes sociales digitales y analógicas” que la puso en contacto con Access Now, otra “organización internacional dedicada entre otras cosas al activismo por la defensa del internet abierto y libre”.

“Access Now pudo bloquear temporalmente mi cuenta para impedir que me robaran o cambiaran más información, pues desde que me involucré en la campaña contra el Decreto-Ley 370 me han hecho esto”.

A la periodista pinera le han hackeado su cuenta en Facebook unas cinco veces en los últimos meses, ocasiones en las que también le han robado información personal.

“Ellos (las autoridades) saben que las redes son nuestro campo de batalla, si nos sacan de ahí nos restan denuncias al régimen, trabajo, seguidores… Además, nos roban datos personales a través de Messenger”, apunta Acosta Rodríguez, quien ya vio publicada una vez sus conversaciones privadas en un presunto blog de la Seguridad del Estado.

La Constitución cubana no hace mención en ninguna de sus páginas a la vulneración de datos personales en el espectro digital; solo se refiere a las comunicaciones “cablegráficas, telegráficas y telefónicas”, cuando menciona en su Artículo 57 la inviolabilidad de la correspondencia.

“Yo hago también directas desde mi cuenta de Facebook y me visualizan miles de personas ―recuerda Acosta Rodríguez―. Ahora no puedo hacerlas, quizás con un perfil temporal, pero no es lo mismo; en la cuenta hackeada tenía más de 5000 seguidores ya”.

En Cuba, habitualmente periodistas independientes, activistas, defensores de Derechos Humanos sufren interrupciones de su servicio de internet, una de las estrategias más comunes de la Seguridad del Estado para silenciar a las voces críticas.

“Cortan los servicios de datos móviles, pinchan los teléfonos; mi línea telefónica, por ejemplo, hace como seis meses tiene cortado el acceso a internet. Es una práctica frecuente que se repite en los últimos tiempos y ha adquirido relevancia en las redes sociales”, lamenta la joven periodista de CubaNet.

Acosta Rodríguez es una de las reporteras independientes que más ha sufrido recientemente el hostigamiento y represión del régimen, así como todo tipo de ataques por parte de la Seguridad del Estado.

En menos de ocho meses, la policía política desalojó a la joven cinco veces de las viviendas donde se alquilaba. También ha sido multada por el Decreto-Ley 370, detenida arbitrariamente, interrogada, amenazada y desnudada frente a agentes del régimen durante una de sus detenciones.

Por su parte, el nuevo hackeo de la cuenta de Facebook de Acosta Rodríguez sobrevino tras la repercusión de su entrevista con Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea en Cuba, recientemente publicada en CubaNet.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.