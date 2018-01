CNN: Muere Óscar Pérez en enfrentamiento con la policía de Maduro

MIAMI, Estados Unidos.- Óscar Pérez, el expiloto de la policía científica de Venezuela que se rebeló contra el gobierno de Nicolás Maduro, murió en un enfrentamiento con la Policía Nacional de Venezuela, informa la cadena CNN.

El medio, que no ha podido confirmar el hecho de forma independiente, dijo que una fuente de alto rango dentro del gobierno chavista había dado como afirmativa la muerte de Pérez. La fuente no quiso ser identificada al no estar autorizada para hablar del caso

Por su parte el Gobierno venezolano no se ha pronunciado oficialmente sobre la muerte del expolicía. El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, declaró a través de un comunicado difundido hoy que el grupo de rebeldes, a quienes denominó como terroristas, había sido desmantelado.

Operativo contra Óscar Pérez en la mañana del lunes 15 de enero de 2018 (EFE)

Operativo contra Óscar Pérez en la mañana del lunes 15 de enero de 2018 (EFE)

Operativo contra Óscar Pérez en la mañana del lunes 15 de enero de 2018 (EFE)

Operativo contra Óscar Pérez en la mañana del lunes 15 de enero de 2018 (EFE)

Operativo contra Óscar Pérez en la mañana del lunes 15 de enero de 2018 (EFE)

Operativo contra Óscar Pérez en la mañana del lunes 15 de enero de 2018 (EFE)













Añadió que varios de los miembros del grupo fueron abatidos, en tanto cinco fueron detenidos, aunque no identificó de quiénes se trataba. Dos efectivos de la Policía Nacional también murieron, mientras cinco resultaron gravemente heridos, según la nota oficial.

Óscar Pérez apareció en varios videos publicados en la mañana de este lunes donde se le ve presuntamente herido junto a varios de sus compañeros rebeldes, mientras se resguardaban en un cuarto. Un miembro del grupo autodenominado Equilibrio Nacional confirmó a CNN que efectivos de seguridad del gobierno de Venezuela habían ubicado a Pérez en la zona de El Junquito, municipio Libertador, al oeste de Caracas.

En los videos, Pérez dijo que él y su grupo intentaban entregarse pero la policía tenía órdenes de “darles de baja”.

Sin embargo, el número dos del régimen venezolano, Diosdado Cabello, dijo en su cuenta de Twitter que Pérez “atacó a quienes lo rodean, hiriendo a dos funcionarios del FAES, los cuerpos de seguridad respondieron al fuego”.

FAES es un grupo especial de la Policía Nacional. Según fotos divulgadas por agencias de prensa, en el operativo participaron numerosos efectivos del Gobierno así como vehículos blindados.