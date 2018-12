MIAMI, Estados Unidos. – Un video que muestra a un vehículo de la policía cubana llevándose varios sacos de cemento de una obra en construcción se ha hecho viral en las redes sociales y ha vuelto a dejar en evidencia la corrupción imperante en la Isla.

En el material, subido a Facebook por el usuario Yordanis Almeida, camagüeyano residente en el municipio de Nuevitas, se aprecia como un trabajador de la obra monta los sacos de cemento en el maletero del automóvil ante la mirada atónita de los custodios y del resto del personal que se encontraba en el lugar.

Aunque el video fue compartido en las redes por Almeida, las imágenes habrían sido tomadas por uno de los trabajadores de la obra, quien dejó claro que se estaban robando los sacos de cemento.

“Eso es bueno, pa’ que después no digan que son los trabajadores de la obra ni na’ de eso. Eso es pa’ que después no digan na, pa’ que después no digan na’. Ta’ bueno, ahí… yo te estoy mirando, yo estaba infiltrado ahí, yo te estaba mirando, pa’ que después no digan. Aquí to’ el mundo carga. Mira qué lindo, qué lindo. Todo el mundo aquí roba; qué bien, dale, cógelo”, dijo el hombre, cuyo nombre identidad se desconoce.

El video fue publicado en la tarde de este miércoles y en menos de 24 horas ya supera las 116 mil reproducciones en Facebook.