LA HABANA, Cuba. ─ Integrantes de cierta farándula intelectual (pintores, actores, poetas, raperos) con más pretensiones que obra, luego de los regaños recibidos por la sentada del 27 de noviembre del pasado año frente al Ministerio de Cultura (MINCULT) y en vista de lo fea que se puso la represión para impedir la marcha del 15N, se han echado atrás.

A punto de volver al redil del que nunca acabaron de salir, los mismos que reclamaban espacios para expresarse libremente dicen ahora que politizaron sus demandas, que los malinterpretaron, que su propósito no era ir en contra de “la revolución”.

Querían posar de contestatarios, ahora que está de moda y se puede ser aprovechando que el régimen quiere simular que hay una apertura. Solo que lo hacen con prudencia, sin rebasar ciertos límites. Es decir, sin comprometerse mucho, sin llamar las cosas por su nombre. Saben lo majaderos y violentos que suelen ponerse los segurosos y los porristas energúmenos de las brigadas de respuesta rápida. No quieren, si es que no van presos, ser relegados, como todos los que se oponen al régimen, a la nada absoluta, a la condición de no persona.

¿Cómo no les da el repeluco a esos artistas e intelectuales que consideran que es de mal gusto la política cuando la UNEAC o la UJC los convoca a marchar en contra del bloqueo o a cualquier otra pachanga castrista?

Se blindan la cara y el carapacho y hacen murumacas y acrobacias para poder grabar, exponer y que les publiquen, para no arriesgar sus premios y viajes, y poder estar de aquí para allá, de allá para acá…

Los hay que luego de salir del último guateque oficialista al que fueron convocados, dicen sentirse tan desconectados de “la revolución” como de “la contrarrevolución”, que son los términos con los que se sienten más cómodos ─por convención, costumbre o inercia─ para referirse a la dictadura y a los que se le oponen.

Particularmente, muestran su desconexión con los anticastristas. Les achacan todo tipo de errores. Les exigen una perfección supra-humana, como si tuviesen que estar completamente liberados de los vicios del sistema. Los mismos vicios que sus críticos también arrastran, pero duplicados por la falta de vergüenza.

Llama la atención con cuánta ligereza juzgan a los opositores algunos recién asomados del capullo que hacen pininos de disidencia siempre que no implique rupturas traumáticas con los presupuestos básicos de lo que hasta la semana pasada llamaban “la revolución” y que ahora ya no saben cómo coño nombrar sin que suene demasiado feo.

Uno se pregunta si lo que saben estas personas que desconfían y opinan tan festinadamente de los opositores y que los hace sentir tanta aprensión por ellos será algo más sustancioso que las sandeces que habitualmente repiten el periódico Granma, los blogs oficialistas y la Mesa Redonda. Pero no saben, no pueden saberlo, porque de los opositores, los de verdad, no quieren saber ni que les cuenten. Y menos del exilio anticastrista, que consideran tremebundo: de Miami solo les interesan los dólares y la pacotilla.

La cobardía y el oportunismo de esta farándula que juguetea a la disidencia se muestra cuando uno los escucha preguntándose por qué se iban a “incinerar” al comprometerse con una oposición que no ha logrado ganarse a la población y hacer que salga de su apatía. Así justifican su miedo

No se trata de que los artistas hagan oposición, sino de que los que se decidan a jugar a ser contestatarios sean un poco más consecuentes. Y si no les interesa la política, como suelen declarar cuando salen al exterior, que digan no también a las convocatorias oficialistas.

Los artistas, si lo son de veras y no meros bufones y figurines, se supone que sean ─junto a los intelectuales─ la conciencia crítica de la nación. La torre de marfil no es posible. El arte no puede ser inocente. El artista no tiene otra opción que reflejar su tiempo, la vida, las ideologías y los intereses del hombre, ese animal político. Y eso se aplica a todos los artistas, desde los tiempos de los aedas griegos. Incluso para los que hacen un arte que apenas y malamente lo es, como el reguetón.

Luego de tantos años de machucarnos los comisarios y decisores de la cultura oficial con la letanía del “artista ideológicamente comprometido” y “el arte como arma de la revolución”, ahora, sino pueden contar con la plena incondicionalidad del creador, recomiendan el arte por el arte: puro, aséptico, descontextualizado, sutil, que se limite a sugerir, a insinuar, jamás a decir lo que es demasiado obvio.

Prestos a complacer a los comisarios, pero con algún que otro amago contestatario, para estar a tono con los tiempos, cual consumados equilibristas del tíbiritábara, la insinuación, la ironía y la pulla, hacen su obra muchos creadores cubanos.

Tomemos el caso de la más joven narrativa cubana (¿post-literatura para el post-totalitarismo?), que, en vez de regaños de los comisarios de la UNEAC, suele recibir premios literarios.

Los nuevos narradores se empeñan en usar un lenguaje preciosista, que puede ir de difuso a críptico. En sus relatos, el discurso oficialista ─y también el opositor─ es sólo un zumbido remoto, un abejeo que apenas molesta, fácil de obviar. Para escribir sus atmósferas intimistas y alucinadas, y sus historias que no llegan verdaderamente a serlo ─al menos en el sentido aristotélico─, los autores echan mano a todo tipo de referentes: desde Lezama y Borges hasta el heavy metal, el cine de Hollywood, la ciencia ficción y los muñequitos rusos. Todo a través de la fusión, la parodia y la intertextualidad.

Y qué decir de los cineastas, los humoristas y los cantantes, esos que no son “ni de aquí ni de allá”, y por eso, actúan con similar entusiasmo ─¡manos pa`arriba, mi gente!─ lo mismo en la Tribuna Antiimperialista que en un escenario de Miami-Dade.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

