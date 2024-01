LA HABANA, Cuba. – “Cuba era próspera. Aquí las tiendas de víveres vendían de todo: coctel de frutas, espárragos, arroz, frijoles, azúcar, cebolla, ajo… Había abundancia. Y después que triunfó la Revolución se jodió todo. Ahora el Gobierno solo está vendiendo un poquito de arroz, un poquito de azúcar y las tiendas están vacías. Es el fracaso de 65 años de socialismo en Cuba”, dice Juan Francisco Mouso Rodríguez, un anciano holguinero de 84 años.

Mouso Rodríguez tiene recuerdos muy vívidos de la época republicana, por lo que puede contrastar la abundancia y la carencia en la Cuba de antes y después de 1959. “Desde hace mucho tiempo en este país hay escasez, las tiendas venden dos o tres cosas y para que los anaqueles no se vean vacíos los llenan con latas de cervezas o botellas de ron porque no tienen nada que vender. En el capitalismo las tiendas pequeñas tenían más mercancías que dos comercios estatales grandes actuales”, cuenta el anciano.

Anaqueles de una tienda en Holguín (Foto: CubaNet)

Asimismo, afirma que la gastronomía callejera antes del triunfo de la Revolución superaba con creces a la presente. “Mi mamá me decía el domingo: ‘Hoy no voy a cocinar. Toma un peso para que me compres 10 fritas de lechón asado’. En cada esquina del parque había un carrito de venta y tenían la frita de lechón asado a 10 centavos. Eso no lo puedes hacer ahora, porque un almuerzo, una comida o una simple merienda es carísima en cualquier lugar”.

“Los más viejos podemos comparar y dar fe que el capitalismo es mejor, porque lo conocimos. El que no vivió aquella etapa no tiene elementos y piensa que el capitalismo es malo porque la única referencia que tiene es la de los libros de historia escritos por los comunistas”, asegura.

Una carnicería en Holguín (Foto: CubaNet)

En el mes de julio Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, reconoció el fracaso de la Ley 148/2022 (Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Nutricional), aprobada hace poco más de un año.

“Estamos ya muy cansados de programas, medidas, estudios, diagnósticos… ¿y la realidad dónde está?, ¿la solución del problema dónde está?, ¿hasta cuándo vamos a estar en esa situación?”, preguntó Lazo a los diputados de la Comisión Agroalimentaria del Parlamento.

En la misma cuerda, tras un interminable círculo de reformas fallidas iniciadas en 1959, hace poco el Gobierno aceptó el fracaso de la Tarea Ordenamiento, un paquete de medidas económicas y financieras implementadas hace más de un año que conllevaron a una inflación récord y a una aguda escasez repercutiendo en más pobreza, hambre y el aumento de personas en situación de calle.

“Los comunistas acabaron con este país. La peor pandemia que le puede caer a un pueblo es el comunismo, eso no sirve. La libre empresa es lo mejor porque permite abrir el negocio que usted quiera y con esfuerzo obtener resultados. Pero en la Cuba comunista es lo contrario, por eso hay tanta escasez, tanta hambre y miseria”, afirma.

Neveras de una tienda en Holguín (Foto: CubaNet)

Mouso Rodríguez trabajó varios años en un taller y se jubiló con 1.528 pesos mensuales, una de las pensiones más bajas. “Resulta que la pensión que me dieron es la más bajita de todas. No me alcanza para nada”.

A modo de broma Mouso Rodríguez dice que en Cuba solo se puede vivir con “FE”. “Aquí vive bien quien reciba ayuda de los familiares en el extranjero. Tener ‘FE’: Familiares en el Extranjero”, concluye.

