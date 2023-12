AREQUIPA, Perú. – El exboxeador cubano Ariel Hernández, doble campeón olímpico, denunció la desidia de las autoridades deportivas de la Isla y los bajos ingresos que recibe luego de su retiro como deportista.

Original de Guane, provincia de Pinar del Río, el exatleta contó al diario oficial Trabajadores que actualmente trabaja de custodio en una mipyme como medio de subsistencia.

“Por ser doble campeón olímpico reci­bo 7.200 pesos. Eso no alcanza. Cuan­do estaba en la cima me lo daban todo. ¿Aho­ra qué? ¡Los golpes de la vida duelen más que los del ring!”, indicó.

El bicampeón mundial de boxeo señaló la falta de atención por parte del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) de la Isla.

“Soy custodio en una mipyme. Antes traba­jé en la Finca Holveín Quesada y después aquí en La Lisa. Estoy disgustado con el INDER”, apuntó.

A sus 53 años, Hernández reside en el apartamento más alto de un edificio. Ha solicitado a las autoridades que lo bajen de piso en múltiples ocasiones sin éxito hasta ahora, una situación que le hace sentir “mucha roña”, dijo.

“Es duro por lo que estamos pasando los me­dallistas olímpicos. El dinero no alcanza. Todo es muy caro. Tenemos que reunir­nos con alguien del Gobierno para solucionarlo. No es tema de política, sino de necesidad. Acá han venido de la Comisión de Atención a Atletas, pero no deciden”.

Según manifestó el expugilista, es lamentable que a los medallistas retirados no se les recuerde y lamentó que muchos como él han caído en el alcoholismo.

“Al retirarse se sienten indefensos. Es duro (…). Te metes en ese mundo. Te encierras en tu casa, en tu mente estás solo. Además, si no te dan lo que mereces es peor aún”, dijo.

Ante la actual crisis migratoria y del deporte en Cuba, el medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y Atlanta 1996 se mostró desconcertado: “Tenemos que hacer más por el deporte. Algo pasa. Se van los atletas. El por qué no lo sé”.

De acuerdo con las estadísticas del periodista Francys Romero, suman alrededor de 70 los deportistas cubanos que han abandonado delegaciones o contratos en el 2023.

En las últimas semanas trascendió que la pesista cienfueguera Elizabeth Reyes Entenza se fugó de la delegación cubana que viajó a México para participar en el Campeonato Mundial Juvenil de esa disciplina.

Mientras, el lanzador zurdo Miguel Neira (19 años) abandonó este miércoles la concentración del equipo Cuba que interviene en el Campeonato Panamericano Sub-23 con sede en Managua, Nicaragua.

