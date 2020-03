Vuelve a Miami el Global Cuba Fest con música ancestral y latinjazz

MIAMI, Estados Unidos. – El encuentro anual Global Cuba Fest, que reúne en Miami a “los artistas cubanos más frescos y relevantes de la isla y su diáspora”, comienza este sábado con el virtuosismo de la percusionista, cantante y compositora afrocubana Brenda Navarrete, seguida del contrabajista Yelsy Heredia y el Proyecto Changüí.

Presentado por FUNDarte, Miami Light Project y The Rhythm Foundation, el Global Cuba Fest arriba a su décimo tercera edición con un programa que incluye música afrocubana, jazz y ritmos funk caribeños durante tres jornadas (los días 7, 11 y 14 de este mes).

De acuerdo con una nota de prensa, Brenda Navarrete, quien presentará por primera vez en Miami su álbum “Mi Mundo”, es una de las estrellas en ascenso más famosas de Cuba.

La percusionista fusiona la herencia ancestral afrocubana con las influencias del jazz contemporáneo. Navarrete toca los tambores batá, que se usan tradicionalmente en las ceremonias religiosas afrocubanas y es poco habitual ver a mujeres en una ejecución de este tipo.

Por su parte, el contrabajista Heredia, que vive y trabaja en Madrid desde finales de los 90, estuvo de gira con Diego el Cigala durante 13 años. Su fama surgió tras acompañar a iconos de la música cubana como Bebo Valdés, Chucho Valdés, Changuito, Ernan López-Nussa y Dayme Arocena.

El lanzamiento de su álbum “Lo Nuestro”, con temas a base de changüí, le valió una nominación para el Latin Grammy en 2019.

El changüí es una especie musical original de la provincia de Guantánamo que forma parte del complejo del son.

Tanto Navarrete como Heredia abrirán el festival este sábado en el North Beach Bandshell, un escenario de Miami Beach.

El evento continúa el próximo miércoles en el escenario The Citadel con “los embajadores del nuevo sonido de Miami, Sol and The Tribu, que rockean con su mezcla retro-futurista de Miami-Licious swagger y ritmos funk caribeños”, según el comunicado.

Para el colofón el sábado 14, en el Auditorio del Condado Miami-Dade está programado un “Piano Marathon cubano”, con la presentación de Jorge Luis Pacheco, “uno de los pianistas líderes de la nueva generación de jazz en Cuba”, según dijo la organización.

También la noche de cierre se presenta el espectáculo “Mambo # 2020: Mambo meets Timba”, con el versátil instrumentista, cantante, productor y compositor Alain Pérez y el trombonista Julio Montalvo y su orquesta.

Lanzado por Miami Light Project y FUNDarte en 2008, Global Cuba Fest “enriquece la escena musical de Miami con los sonidos de los principales músicos de la actualidad directamente desde Cuba y desde la diáspora cubana”, según explican los organizadores.

(EFE)