Régimen cubano amenaza con prisión a matrimonio opositor

SANTIAGO, Cuba. – Este viernes fue detenido el matrimonio opositor conformado por los activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotores de Cuba Decide, Jacqueline Heredia Morales y Carlos Alberto Álvarez Rojas.

Según denuncia Heredia a CubaNet, ella estaba invitada a participar de un encuentro con las Damas de Blanco, grupo opositor al que también pertenece. “Yo iba saliendo de mi casa, me dirigía a una actividad y mi esposo me acompañaba porque iba a la panadería a comprar pan para los niños, y enseguida vinieron agentes de la policía política y de la PNR, nos detuvieron y nos subieron a un auto de patrulla.”

Ambos residentes en La Habana, fueron trasladados a un centro de Instrucción ubicada en Centro Habana. Allí, oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado les informaron que ambos estaban siendo instruidos por los delitos de atentado y desacato.

“Quieren encarcelar a mi esposo bajo el falso delito de atentado, y a mí por desacato, por haber salido el 8 de septiembre a marchar con un girasol en la mano.”

Fueron liberados transcurridas más de 3 horas, y le fue ocupado el teléfono móvil a Carlos Álvarez porque también será parte del proceso que existe en su contra.

“Yo quiero denunciar que esto es otra maniobra de la policía política para sacarnos de las calles, nos quieren llevar a prisión por delitos comunes fabricados por ellos mismos porque no tienen el valor de reconocer que es por hacer oposición pacífica”, denunció Jacqueline y continuó diciendo: “Yo estoy enferma y peor me he puesto por los tratos crueles que sufrí a manos de la policía política y los carceleros cuando me llevaron a prisión. Tenemos dos hijos pequeños, y es por ellos que hacemos esto, porque no queremos que sufran lo que hemos sufrido sus padres.”

Jacqueline Heredia fue detenida en abril del 2016. Durante el arresto gritó consignas contestatarias y fue golpeada por los agentes del Ministerio del Interior, al punto de desmayarse y caer al suelo. Luego de un año en la cárcel, fue condenada por los delitos fabricados de desacato y atentado, pero solo cumplió un año y cuatro meses debido a que su estado de salud empeoró.

Desde entonces continuó su labor como activista de derechos humanos y ha sido víctima, al igual que su esposo, de varios arrestos arbitrarios, algunos en presencia de sus hijos pequeños.

El pasado 5 de octubre, pasó a formar parte de los ciudadanos cubanos “regulados por interés público” impidiéndole así asistir a un evento formativo en Washington DC. Ahora, en este último arresto, no solo le reiteraron que no puede salir del país, sino que además ella y su esposo tampoco podrán salir de la provincia.