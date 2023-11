MADRID, España.- El reconocido trompetista cubano Arturo Sandoval recibió este domingo 12 de noviembre el Premio Latin Grammy 2023 a la Excelencia Musical, en una gala previa a la 24 edición de los Latin Grammy que tendrá lugar el 16 de noviembre próximo.

Sandoval, que festejó el galardón desde sus redes sociales, recibió el premio en una ceremonia desarrollada en el Teatro de Capitanía, en Sevilla, España, y le fue entregado por el compositor y baterista estadounidense Harvey Mason y el músico español Luis Cobos.

Además de Sandoval, recibieron este lauro la banda de rock argentina Soda Stereo, el cantante mexicano Manuel Mijares, la brasileña Simone y las españolas Carmen Linares y Ana Torroja.

Sobre ellos, la Academia expresó: “¡Es un honor para nosotros presentar a los Premios Especiales #LatinGRAMMY 2023! Felicidades a estas grandes figuras iberoamericanas, cuyo legado musical continúa inspirando a las nuevas generaciones”.

Sandoval, que este 6 de noviembre cumplió 74 años, ha recibido a lo largo de su carrera 10 Grammys y ha estado nominado en 17 ocasiones.

Además, recibió un Emmy por haber compuesto la música de For Love or Country —una emotiva serie biográfica para HBO basada en su vida con Andy García como protagonista—. También fue homenajeado por el expresidente Barack Obama con la Medalla Presidencial de la Libertad en 2013 y en 2015 mereció el Premio de la Herencia Hispana.

El artista ha colaborado con algunos de los músicos más importantes del mundo y de Cuba, como Celia Cruz, Oscar D’ León, Gloria Estefan, Kenny G., Frank Sinatra, Dave Grusin, Chick Corea y Stevie Wonder.

En la edición de los Latin Grammy 2024 son varios los cubanos que aparecen nominados: Paquito D’Rivera, Chucho Valdés, Omara Portuondo, El Septeto Santiaguero, Orquesta Faílde y Estrella Acosta.

Además, está nominado de manera póstuma el cantautor Pablo Milanés, que grabó junto al colombiano Juanes el tema “Día de luz”, que opta al Grammy Latino en la categoría de Mejor Canción Tropical.

No menos importante resulta la inclusión del documental Patria y Vida: The Power Of Music en la categoría Mejor Video Musical Versión Larga. Se trata de una nominación que reconoce a los artistas que interpretan la canción que se convirtiera en el himno de las protestas populares en Cuba, y a su directora, la cantante española Beatriz Luengo, quien produjo el material junto a Michael Fux, Gloria Rubin y el rapero cubano Yotuel.

