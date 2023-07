MIAMI, Estados Unidos. — El 23 de julio de 2011 fue hallada muerta en su casa en Londres la talentosa cantante y compositora británica Amy Winehouse, una de las figuras más influyentes de la escena musical internacional en la década de los 2000.

Se destacó por su distintiva voz soul, su estilo musical retro y su autenticidad artística. Ganó reconocimiento internacional con su álbum Back to Black en 2006, el cual se convirtió en un éxito masivo y le valió varios premios Grammy en 2008.

A lo largo de su carrera, Amy Winehouse lanzó varias canciones exitosas, incluyendo Rehab, Back to Black, Valerie y Tears Dry on Their Own. Su estilo musical fusionaba el soul, el jazz, el R&B y el pop, y su voz poderosa y emotiva la convirtió en una de las artistas más destacadas de su generación.

Sin embargo, Winehouse también luchó con problemas personales, incluyendo adicciones al alcohol y las drogas. Estos problemas tuvieron un impacto negativo en su salud y bienestar, y finalmente, el 23 de julio de 2011, Amy Winehouse fue encontrada muerta en su residencia. Tenía 27 años.

La trágica muerte de Amy Winehouse conmocionó a la industria musical y a sus seguidores en todo el mundo. Su legado perdura a través de su música, que continúa siendo apreciada y recordada como una muestra de su inmenso talento.

La diva del soul rock, como también le conocían, dejó una huella significativa en la industria musical y es recordada como una de las voces más distintivas y poderosas de las últimas décadas.