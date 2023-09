MADRID, España.- El músico, cantante y compositor estadounidense Billy Preston, apodado el quinto Beatle, nació el 2 de septiembre de 1946 en Houston, Texas, y falleció el 6 de junio de 2006 en Scottsdale, Arizona.

Billy Preston dejó una marca indeleble en la música gracias a su talento como tecladista, compositor y colaborador con artistas de renombre. Su capacidad para explorar y fusionar diferentes géneros musicales, así como su contribución a canciones y álbumes icónicos, lo convierten en una importante figura en la historia de la música.

Los Beatles conocieron a Billy Preston en noviembre de 1962, en el Star Club de Hamburgo, cuando eran los teloneros de Little Richard. Billy era un niño prodigio y el tecladista de Little Richard. Años después fue invitado a colaborar con la banda por George Harrison, quien ya había trabajado con Preston. Tocó el teclado en varias de las canciones del álbum Let it be. Su presencia tuvo un impacto significativo en el sonido de las canciones. Por otro lado, ayudó a aliviar las tensiones internas que experimentaba el grupo, y su amistad con los miembros de Los Beatles se fortaleció durante ese período.

También participó en el famoso concierto en la azotea en enero de 1969; el último de Los Beatles.

Billy Preston formó parte del reparto de músicos en la adaptación cinematográfica de la película “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” en 1978, donde interpretó el personaje de Sergeant Pepper.

Además, tocó con una amplia variedad de artistas y bandas reconocidas a lo largo de su carrera, entre ellos The Rolling Stones en varias ocasiones, incluyendo su gira de 1973. Su contribución al piano eléctrico en la canción “Can’t You Hear Me Knocking” es particularmente destacada.

Estuvo junto a Eric Clapton en su álbum 461 Ocean Boulevard y participó en sus giras. Aretha Franklin y Ray Charles fueron otros de los músicos con los que colaboró.

Preston también tuvo una exitosa carrera en solitario. Lanzó varios álbumes y sencillos a lo largo de su vida, y algunos de sus éxitos más conocidos incluyen “Will It Go Round in Circles” y “Outa-Space”; por este último recibió un Premio Grammy.