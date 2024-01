MADRID, España.- El reconocido músico cubano Pedro Luis Ferrer ha confirmado su retorno a los escenarios de la Isla, y será “acompañado de su pequeña banda”. Ferrer, conocido por su estilo único y arraigo a las tradiciones musicales cubanas, a través de una publicación en Facebook este domingo anunció su intención de volver a cantar en Cuba durante el 2024.

“Tengo el propósito de volver a presentarme en la Isla este año 2024, para el pueblo humilde que ama mi música”, afirmó el cantautor. Asimismo, manifestó su preferencia por espacios íntimos que le permiten conectar de manera cercana con el público.

“No soy un artista de grandes plazas, nunca me he proyectado así, en ninguna parte: siempre he disfrutado los espacios modestos que me permiten intimar familiarmente con el público. Ojalá pueda presentarme también en algún teatro del interior del país. Eso espero”, declaró.

Según explicó, la fecha está en dependencia del espacio viable que gestione el Centro Nacional de Música Popular. Además, precisó: “Como es de esperar, ofreceré mi repertorio habitual, las canciones que compuse y canté siempre, acogidas por la sociedad cubana diversa e inquieta. Creo en la crítica y la reflexión, y en el rol del arte como alimento para el mejoramiento de la espiritualidad del pueblo”.

El músico, que reside en Miami, tras un largo periodo de ausencia regresó a La Habana el pasado agosto para ofrecer un concierto, el cual generó un interés notable. Sin embargo, la venta de entradas para el evento inicial fue limitada: solo se vendieron 33 entradas al público que había estado esperando desde la madrugada. Esto llevó al cantautor a organizar una segunda presentación, al día siguiente.

En esa circunstancia, dijo en su muro de Facebook que había leído casi todo lo que le habían enviado respecto a la venta exigua en taquilla para su concierto y cómo el grueso se distribuyó mediante invitaciones a artistas, intelectuales, funcionarios y trabajadores del sector cultural.

Nacido en Yaguajay, provincia de Sancti Spíritus, Pedro Luis Ferrer se ha destacado por su habilidad para capturar la esencia de lo cubano en su música. Su estilo ecléctico abarca una amplia gama de géneros musicales tradicionales cubanos y ritmos foráneos.

A lo largo de su carrera ha mantenido una postura crítica hacia el Gobierno de la Isla, lo que lo llevó a romper relaciones con la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en 2022. Su regreso a los escenarios cubanos siempre es un acontecimiento esperado por quienes admiran su música.

