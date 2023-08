MADRID, España.- Faltando menos de un mes para su concierto en La Habana —tras años de ausencia— el cantautor cubano Pedro Luis Ferrer publicó este miércoles en sus redes sociales una décima donde expresa su deseo de cantarle al pueblo cubano.

“Quiero cantarle a mi pueblo/ cubanísimo de a pie/ porque al cantarle mi fe/ es una hendija que amueblo:/ un tramito que desnieblo./ Copla que inculque el afán/ de salud, trabajo, pan/ y alma para cada ser:/ mi más limpio menester/ y entrañable talismán”, dice una fragmento de la décima, titulada “Cantarle a mi pueblo”.

“Quiero a mi cantar silvestre/ dotarlo de los oídos/ que completan los tañidos/ de su complexión terrestre,/ para que ayude y adiestre/ contra la chapucería;/ completar su travesía/ en cada oreja paisana/ que es la estación más cubana/ de toda mi cubanía”, dice también el intérprete de temas como “La tarde se ha puesto triste” y “Ay, mariposa”.

La pasada semana, cuando el músico anunció su concierto, que será el próximo 22 de agosto en la Sala Teatro del Edificio de Arte Cubano del Museo Nacional de Bellas Artes, explicó: “Llevaba meses intentando encontrar —mediante un entrañable colega— un local modesto para ofrecer un concierto trovadoresco en La Habana, en compañía de mi hija Lena, sin mucho aspaviento ni bulla. A decir verdad, desconocía si los administradores y directivos tendrían hoy la libertad de ofrecerme su espacio. Del macito de locaciones que más me motivan —de esas que me cobijaron siempre—, finalmente cuajó la única que ni siquiera había insinuado. Gracias a los buenos oficios del Centro Nacional de Música Popular, institución donde laboré por muchos años, y de la cual guardo una grata experiencia de apoyo y respeto personal y profesional. De tal suerte, me presentaré con Lena en la Sala Teatro de Bellas Artes, el 22 de agosto de 2023”.

Pedro Luis Ferrer, que siempre ha mantenido una postura contestataria hacia el Gobierno de la Isla, en 2022 rompió relaciones con la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

El trovador nacido en Sancti Spíritus y considerado como uno de los grandes exponentes de la canción cubana, en abril pasado durante una entrevista con un medio español abordó el tema de la creación artística y crítica dentro de Cuba. Enfatizó que su obra no es del exilio puesto que gran parte de su carrera la realizó en la Isla, luchando contra la censura y las prohibiciones. A veces le permitían cantar sus canciones, y otras veces no, pero siempre mantuvo la esperanza de que las cosas cambiarían en la Isla, dijo.

Asimismo, reconoció que en Cuba a menudo tenía problemas y discusiones por las canciones que interpretaba. Sin embargo, siempre defendió su derecho a cantar lo que deseaba y no se dejó amedrentar. Sus creencias y opiniones han sido siempre claras: no cree en un Estado de unipartidismo y considera que ese es el origen de los problemas actuales en Cuba.