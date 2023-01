MADRID, España.- El músico cubano Francisco “Pancho” Céspedes tiene entre sus objetivos del 2023 concluir un disco en el que colaboró con el trovador Pablo Milanés, fallecido en noviembre pasado a sus 79 años.

Según explicó Pancho Céspedes en reciente entrevista con el diario mexicano La Razón, Pablo Milanés dejó grabada toda su participación vocal.

“Yo ahora en España voy a grabar mi parte y a conformar lo instrumental de piano, bajo, batería, cuerdas que incluye un violonchelo y percusiones. Fonograma donde él vocaliza mis canciones y yo las de él. Estará terminado a mediados de este año”, precisó.

Sobre el reciente fallecimiento de Milanés el también compositor, residente en México, dijo que lo había “calado hondo”, “eran amigos y confidentes”.

Preguntado sobre lo que significa para él el autor de canciones como “Yolanda, No me pidas”, “Para vivir”, “Yo pisaré las calles nuevamente” y “El breve espacio en que no estás”, Céspedes consideró: “Pablo Milanés es el más grande compositor y vocalista de Cuba en los últimos 60 años. Basta mencionar `Mis 22 años´, `Yolanda´, `Ya ves´, `Días de gloria´, `Amo esta isla´, `La felicidad´, `Ámame como soy´, `Para vivir´ o `Años´ para confirmar su exquisita creatividad. Incursionó en todos los géneros de la música cubana: son, guaguancó, changüí, bolero, filin, guajira, danzón, trova tradicional”.

“Cuando escuché `Para vivir´ me di cuenta de cómo se debía escribir una canción”, confesó.

Pancho Céspedes, prohibido en Cuba por el régimen, se presentó por última vez en la Isla en el 2018, precisamente en uno de los conciertos anuales que ofrecía Pablo Milanés en el Teatro Karl Marx.

Desde entonces, acota el músico, “no he vuelto a mi país a cantar. Estoy censurado por el Gobierno”.

