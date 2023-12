MADRID, España.- Marta Justiniani Balseiro, una de las voces cardinales de la cancionística cubana ─aunque se mencione muy poco─, nació en La Habana el 2 de diciembre de 1930 (también se ha anotado que en 1931) y desde pequeña empezó en el mundo de la música.

Sin embargo, no abunda la información sobre ella y su trayectoria. Unos pocos artículos solo la mencionan en un listado de cantantes muy populares o de intérpretes del movimiento del feeling; y únicamente eso: un nombre junto a muchos. En el texto “El Fórum del Feeling: entre la felicidad de Ela O’Farrill y el adiós – Parte 2”, se cita estas líneas del periódico Revolución el 6 de abril de 1963: “Elena Burke está cantando en el Scherezada, mientras todos la escuchan absortos sentados en el piso, entre cojines y velos; Frank Domínguez al piano y Marta Justiniani, con su voz singular, desgranan las noches en el Imágenes, en Calzada y C”.

El musicólogo cubano Helio Orovio (1938-2008) en el libro editado en Londres en 2004 por Tumi Music Ltd, como Cuban music from A to Z (Música cubana de la A a la Z), le dedica un escueto párrafo en el que apunta que nació el 2 de diciembre de 1931, empezó a cantar desde niña, hizo una carrera con canciones populares, cultivó bien el estilo del feeling, actuó en la radio y en el teatro.

Los sitios Fotos de La Habana y Cubanos famosos le ha dedicado a Marta Justiniani Balseiro un mayor espacio con información similar. El primero, el 2 de diciembre de 2021, con el título de “Marta Justiniani la maestra olvidada”, reseña entre otros datos, que Adolfo Guzmán fue su maestro y su compañero de interpretación, pero también tuvo otros importantes maestros como Esteban Antúnez y Vicente González-Rubiera.

Remonta sus inicios a una Compañía Infantil que actuaba en el teatro Martí, en compañía de su hermano Alfredo, quien tocaba la guitarra; y a que dos años después, en 1938, ambos se presentaron en el espacio La Corte Suprema del Arte, tras lo cual fueron contratados por las principales emisoras radiales del país, sobre todo por la popular RHC Cadena Azul.

Se hace referencia al disco grabado junto a Frank Domínguez, con dirección musical de Adolfo Guzmán y Rafael Somavilla, y a que la Justiniani falleció el 3 de febrero de 2015. Tal acontecimiento casi pasó inadvertido en Cuba, al menos mediáticamente.

