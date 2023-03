MIAMI, Estados Unidos. – La popular agrupación cubana Los Van Van anunció sus próximos conciertos en el Lehman Center for the Performing Arts, de Nueva York; y en el Miami Beach Bandshell, de esa ciudad, el 29 y 30 de abril, respectivamente.

La popular orquesta, llamada “El tren de la música cubana”, se ha presentado en Estados Unidos previamente, donde ha desatado controversias por su participación en programas de intercambio cultural entre La Habana y Washington.

En junio de 2019, la mítica banda celebró sus 50 años con una gira por Estados Unidos, en medio de las tensiones por el rechazo a la actuación de músicos cubanos en Florida. A pesar de cancelaciones a otros músicos y una dura batalla para que Washington pusiera fin al “intercambio cultural” con la Isla, la orquesta tocó en Miami en mayo de 2019 y también se presentó en California, Nueva York y Washington DC.

En esa ocasión, el líder de la banda, Samuel Formell, achacó las protestas a su lejanía con la política: “Como no somos políticos tratamos de estar lo más apartados de eso, tratando de hacer nuestra música”, dijo a la agencia de noticias AP.

“Al final, no hay duda de que cuando ves un concierto de Los Van Van no se habla de política, no se habla de nada, lo que se hace es ir a bailar y a disfrutar y a olvidar un poco los problemas que cada ser humano pueda tener día a día”, agregó.

No obstante, en 2015, durante una entrevista en Miami a varios de los músicos de la banda, Roberto Hernández, conocido como “Robertón” y cantante principal de la orquesta, calificó al exilio como “un mal necesario” que le hacía daño a músicos que no tenían “nada que ver” con la política.

Los Van Van fue creada en 1969 por Juan Formell, y ganó popularidad en Cuba y a nivel internacional por crear un ritmo nuevo llamado songo, que mezclaba los sonidos folclóricos típicos de la Isla con la música moderna de la década de 1970.

En 1999, la orquesta ganó un Grammy por su 15to. álbum, “Llegó Van Van”. La agrupación suma más de 40 discos.