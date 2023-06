MADRID, España.- Varias generaciones de cubanos disfrutaron en su infancia con las aventuras de la Superabuela, una anciana que, a pesar de su edad y carácter afable, se enfrentaba a los villanos, siempre venciéndolos.

La serie, estrenada en junio de 1985 en Gran Bretaña con el título Super Gran y conocida en América Latina y España como La Superabuela, se emitió hasta el 31 de mayo de 1987.

La anciana, interpretada por Gudrun Ure, se ganó la popularidad en la teleaudiencia cubana, que disfrutó de los 26 capítulos que conformaron la serie; en cada uno de ellos la Superabuela tenía nuevos retos en la ciudad ficticia de Chisleton.

En su lucha contra el crimen esta simpática señora se valía de poderes (gran fuerza y gran velocidad, por ejemplo), apoyados en efectos especiales, sencillos, pero bien logrados para la época; así como de su amigo el inventor Black (interpretado por Bill Shine), que le aportaba objetos como la Flycycle, su inseparable bicicleta que podía volar o el Skimmer Mobile, un auto que además de por tierra se desplazaba por el agua.

Esta serie, mezcla de comedia y fantasía, fue dirigida por Forrest Wilson, también coguionista junto a Jenny McDade.

“La Superabuela y el rayo mágico”, “La Superabuela y el mago Ian”, “La Superabuela y el concurso de belleza”, fueron algunos de sus divertidos capítulos.

También es muy recordado el tema de presentación, del músico y actor escocés Bill Connolly.

Además de los protagonistas, aparecieron en algunos capítulos personajes ocasionales interpretados por reconocidos actores como Patrick Troughton (Simbad y el ojo de tigre) o el futbolista norirlandés George Best, quien militara durante años en el Manchester United.

Antes de La Superabuela, Gudrun Ure había intervenido en filmes como The Million Pound Note (1954), Doctor in the House (1954), The Diamond (1954) y Carry On Regardless (1961).