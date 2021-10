MIAMI, Estados Unidos. – La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, conocida popularmente como La Diosa, aseguró este martes, durante una entrevista concedida a CubaNet, que jamás había esperado ser rechazada en su propio país.

La artista se refiere a la desaprobación que sufre por parte de las autoridades culturales de la Isla debido a sus críticas al régimen cubano y su proyección en redes sociales.

“Yo desde muy pequeña deseé ser cantante, y no contaba con la posibilidad de ser hija de mamá y papá. Así que sabía que tenía que luchar sola. Lo único que no esperé jamás en la vida fue ser rechazada en mi propio país. Eso sí fue algo bien duró para mí, que al principio sufrí bastante y me generó una depresión”, dijo.

No obstante, La Diosa explica que “poco a poco” fue dándose cuenta de que podía utilizar las redes sociales “de una manera muy positiva y podía buscar otro público” .

Aun así, asegura que lo lamenta “mucho” por los cubanos residentes en la Isla a los que le encantaría cantarles. “Sé que tal vez no pueda hacerles un concierto algún día. Puede que sí, puede que no. No lo sé, pero ya perdí las esperanzas”, aseguró.

Con esa convicción, la cantante asegura que buscó las fuerzas y estrategias, y se enfocó en “otro público” a través de las redes para continuar con su carrera. “Lo que sí no podía ser ―sostiene― es que no hiciera nada por mí y simplemente me derrotaran”.

Recientemente, La Diosa informó que había perdido a su madre a causa de la COVID-19. Durante la entrevista con CubaNet aludió a la falta de medicamentos, a la desatención y la negligencia sufrida por su progenitora en los hospitales, así como al “suplicio” para cremar su cadáver.

“Denuncié que en la farmacia no había medicamentos y terminé con la Policía en mi casa”, contó. “En ese primer momento ellos [los policías] me decían que yo estaba haciendo un show mediático”.

“Yo no tengo la tranquilidad de que mi mamá haya fallecido por un trombo [como le aseguraron los doctores]; yo no sé nada: tuve que terminar en manos de ellos porque no soy médico”, lamentó.

Finalmente, La Diosa aseguró que siempre va a apoyar al pueblo de Cuba. “En mí siempre van a ver a una mujer tal vez diferente a las artistas que están acostumbrados a ver, que son todas creadas; yo soy natural: a veces me van a ver molesta, a veces tranquila, a veces sentimental, pero voy a ser siempre yo, nunca voy a ser una persona inventada”, terminó.

