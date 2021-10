MIAMI, Estados Unidos. – Días después de finalizada, la Copa del Mundo de Béisbol categoría sub-23, que tuvo por sede a México, sigue dando de qué hablar. En el caso de Cuba, 12 fueron los peloteros que abandonaron el equipo durante el certamen. Sin embargo, nuevos reportes dan fe de que pudieron ser más.

Uno de los que estuvo a punto de no regresar a la Isla fue Yuddiel González, de la provincia de Ciego de Ávila, quien decidió los partidos contra los elencos de Taipéi de China y Panamá.

De acuerdo con el periodista Francys Romero, editor de la sección en español de Major League Baseball (MLB), “González se subió a un carro, pero se arrepintió y pidió ser regresado al hotel”. En su momento, el reportero estuvo a punto de dar a conocer la historia, pero la historia quedó oculta para generar problemas al atleta.

“Finalmente, no decidimos publicarlo para no dañar la imagen del atleta. Sin embargo, a su llegada en Cuba, González ha dado declaraciones a Radio Rebelde sobre la presión recibida. El avileño, que decidió par de juegos con su bate, no mencionó su intento de fuga”, sostuvo Romero en su perfil de Facebook.

A su llegada a Cuba, González se hizo eco de los sucedido en México, aunque omitió el hecho de que él también estuvo a punto de irse.

“Cada vez que nos daban la noticia de que se fue uno, dos y hasta tres, nos bajaba mucho el ánimo, realmente era una cosa fuerte de poder asimilar a pocos minutos de salir al terreno”, aseguró el joven pelotero, quien dijo sentirse sorprendido por la información que manejaban las personas que se encargaban de gestionar sus salidas.

“Yo no sabía ni cómo accedían a mí número telefónico, me escribían mensajes de que me esperaban en tal lugar. En Obregón en el Hotel donde estábamos en el lobby se nos acercaban para que nos fuéramos con ellos”.

Hasta el momento, dos de los peloteros cubanos que abandonaron la delegación en México ya se encuentran en Estados Unidos. Se trata del lanzador santiaguero Ubert Mejías (20 años), cuyo arribo a Miami se hizo oficial el el pasado fin de semana, y el receptor espirituano Loidel Rodríguez, quien en días recientes solicitó asilo político.

