MADRID, España.- La cantante cubana Chanel Terrero estrenó este martes el videoclip de “TOKE”, tema oficial de la Selección Española para la Copa Mundial de Fútbol, que se desarrollará en Catar del 20 de noviembre de 2022 al 18 de diciembre de 2022.

“El videoclip de `TOKE´ es explosivo, dinámico y muy urbano. Chanel lo da todo y demuestra una vez más por qué es una de las estrellas más potentes del panorama musical español. La artista hispano-cubana ha elegido un top que asemeja los colores de La Roja, el mismo que lleva en la imagen de la portada del sencillo, para el estreno de su nueva canción”, dijo RTVE.

Por su parte, en comentarios al videoclip, que ya cuenta con 300 000 vistas en YouTube, Chanel expresó: “Estoy muy feliz por poder presentar mi nueva canción y abrir esta nueva etapa junto a mi público. Sé que estabais esperando nueva música y por fin…¡llegó la mami!. `TOKE´ es un tema para bailar, para disfrutar y también para animar. Espero que la disfrutéis mucho. Gracias por el apoyo”.

Previamente, la también actriz y bailarina había explicado sobre el tema: “Es una canción de masas, muy divertida, y para que todo el mundo cante y baile”.

“Tiene mucha magia porque es la primera canción que compongo, la primera con la que me metí en un estudio de grabación. Decidimos que fuera mi single y salió esta oportunidad. En principio `Toke´ no se escribió expresamente para el Mundial. No obstante, de entre las opciones disponibles de varias discográficas RTVE la seleccionó”, agregó.

“TOKE”, escogido por RTVE para representar a España, es el segundo single de Chanel. El primero fue “SloMo”, con el que logró el tercer puesto en Eurovisión en mayo pasado.

Chanel Terrero nació en La Habana en 1991. Siendo una niña emigró con su familia a España donde comenzó a desarrollar muy pronto su carrera como artista y cantante.

Ha participado en musicales como El guardaespaldas, Flashdance, El rey león y Mamma mia!. Además ha actuado en las películas Robo de cererbo 2 y El rey de La Habana. En 2010 bailó con la cantante colombiana Shakira en los MTV Europe Music Awards.

