MADRID, España.- Los sucesos ocurridos en Cuba durante los últimos 3 años han estado protagonizados, en gran medida, por un grupo de artistas que decidieron, y se atrevieron, a reclamar su derecho a expresarse libremente ante un régimen que no da cabida a esto; muchos de ellos unidos ahora en el Movimiento San Isidro (MSI) y el 27N.

Precisamente por estos días, y en homenaje al aniversario del 27 de noviembre, artistas del MSI y el 27N exponen sus obras en la galería ENTRE, de Viena, Austria.

A propósito de esta exposición y todo lo que conlleva, CubaNet conversó con el activista y artista plástico Julio Llópiz, quien participa en la muestra con su obra “Aforismos ensartados”.

¿Cómo surgió y cómo se concretó la idea de esta exposición en Viena?

La idea surgió a partir de la notificación a una de las curadoras de la exposición, la estadounidense Marilyn Volkman, de que comenzaría a trabajar en la galería ENTRE, precisamente en fecha cercana al aniversario del 27N.

Marilyn Volkman viajó a Cuba por primera vez en 2009 y desde entonces ha desarrollado proyectos que conectan a artistas cubanos con artistas de otras partes del mundo.

Unos meses antes, ella y Solveig —Solveig Font, curadora de “Obsesión” por la parte cubana—, que ya se conocían, decidieron comenzar a trabajar para preparar la expo.

Solveig Font estuvo vinculada a los sucesos del 27 de noviembre desde un inicio y de manera directa.

El nombre de esta muestra se debe a que se focaliza en las distintas obsesiones y el estado de ansiedad que provocó en algunos artistas la escalada represiva que comienza más o menos con la emisión del Decreto 349 en el año 2018 y que alcanza un momento climático el 27 de noviembre de 2020.

La muestra exhibe entonces parte del trabajo que desde la ansiedad o incluso desde la solidaridad, desarrollamos algunos artistas. En el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, por ejemplo, su serie de dibujos tiene que ver con el modo en que estaba procesando el hostigamiento que el Gobierno cubano llevaba a cabo con él directamente.

¿Qué estás exponiendo tú en Viena?

En mi caso, mi obsesión y respuesta a mi estado de ansiedad me llevó a crear un grupo de trabajos a los que llamé “Aforismos ensartados”. Consiste en una serie de composiciones tipográficas y de imágenes sintéticas que tienen su inspiración en lo más notable de la historia reciente del diseño de comunicación visual.

Produje distintos tipos de productos típicos de “merchandising” y generé una instalación a partir de un maniquí en camiseta, con gafas de accesorio, pines para la ropa… y a través de esto expresé mi necesidad de denunciar y de solidarizarme con lo que estaba pasando con la comunidad artística y con mi condición misma de artista.

Como ya has explicado, parte de la idea de “Obsesión” surge del 27N, hechos que viviste muy de cerca y que te han llevado a vivir en carne propia el acoso y la represión del régimen cubano. ¿Qué representa para ti el 27 de noviembre y qué crees que ha representado para Cuba ese día y todo lo ocurrido posteriormente?

Antes del 27N yo no me imaginaba que algo así sucedería en Cuba; estaba totalmente escéptico y desesperanzado. Sin embargo, sucedió.

Decidimos pasar por encima de nuestros miedos y de nuestras diferencias para exigir el derecho a que la libertad de expresión sea respetada por el Estado cubano. Y eso para mí significa mucho.

Además, creo que eso apunta a la evolución.

Los sucesos posteriores, como el 11 de julio y el 15 de noviembre, las protestas que organizaron las personas que luchan por los derechos y otros que decidieron implantarle cara al poder, para mí significan mucho.

Me gusta creer que todas estas cosas que sucedieron después del 27N tienen alguna relación con lo que vivimos aquel día a pesar de la incertidumbre, pero convencidos de que algo teníamos que hacer, de que teníamos que reaccionar.

Esta exposición se desarrolla en paralelo a la Bienal de La Habana, a la que muchos artistas, incluido tú, se han negado a participar “por su carácter oficialista y manipulador”, aún más en estos momentos con tantos artistas en prisión. ¿Tus opiniones, percepciones, sentimientos de todo este contexto?

Cuando en el 2018 el Gobierno cubano a través del centro Wifredo Lam pospuso la Bienal de La Habana, lo único que pasó fue que los artistas lo lamentaron, pero todos sabían que era un pretexto para decir que Cuba no estaba bien económicamente por el paso del ciclón Alberto.

En aquel momento, Luis Manuel Otero tuvo la iniciativa de crear lo que luego fue la Bienal 00, en la que participé y tuvo consecuencias directas para mí, porque me frustraron el proceso de adquirir el carnet del Registro del Creador, mecanismo legal en Cuba para que un artista comercialice su trabajo a través del sistema de galerías estatales.

En el año 2021, con un escenario pandémico devastador, con una situación económica mucho más precaria que la que tenía Cuba en 2018 y, sobre todo, con miembros de la comunidad creativa en prisión siendo hostigados y sus reputaciones difamadas en los medios de comunicación… sobre todo después del 27N en que el ministro de cultura protagonizó un acto violento contra los artistas, después de todo eso, la Bienal de La Habana no es otra cosa que un ejercicio de lavado de cara del gobierno para quitar la atención sobre uno de los grandes problemas actuales que es la libertad de expresión.

Por todo eso, a mí y a un grupo de colegas nos parecía tremendamente inmoral y cómplice apoyar un evento como este, que protege y potencia los intereses del Estado cubano.

No me gusta usar la palabra boicot, prefiero “campaña de no a la bienal”. Sabíamos que esta campaña no iba a parar la bienal, pero lo importante es que se ha convertido en espacio de discusión en torno a cuáles son los derechos inviolables a los que debería acceder cualquier artista, independientemente de sus maneras de entender políticamente el mundo y la realidad cubana; consiste en no evadir más la discusión en torno a los derechos del arte.

Tanto en tu arte como en tus acciones y palabras denuncias de manera frontal los problemas sociopolíticos en Cuba, la represión, la no existencia de libertad de expresión… ¿En qué momento decidiste que era hora de ir sin medias tintas, aun sabiendo las consecuencias que tendría?

Desde que era adolescente estuve claro de que vivo en un sistema autoritario y que la tendencia siempre ha sido a vulnerar los derechos y a que desaparezcan, pero por muchos años pensé que en el arte el tratamiento político podía alternarse con lo poético, sin más allá del disfrute de las formas. Estaba convencido en que ese equilibrio debía lograrlo un artista.

Pero comenzó a suceder que con el paso del tiempo las personas que se oponían al poder en Cuba, empezaron a ser muy cercanas a mí, como Luis Manuel, Camila Lobón, Anamely Ramos, Hamlet Lavastida… todos son artistas a los que respeto mucho y con los que tengo una gran relación personal.

Para mí esto era, sobre todo, un acto elemental de agradecimiento al modo en que ellos contribuyeron a mi formación intelectual y artística.

Termina primando lo puramente sentimental y ético, y si hay una lucha abusiva no me queda otro remedio que implicarme y asumir una postura consecuente con mis principios, y mis principios parten del hecho de que en Cuba vivimos en un régimen autoritario, y eso debe acabar.

Sentí que sería muy hipócrita si no tomaba esta posición y me ha llevado también a ser yo el hostigado.

Históricamente los movimientos artísticos han sido medio de denuncia social y han llevado a cambios sociales y/o políticos. ¿Cómo crees que está influyendo en los cubanos y para Cuba el Movimiento San Isidro? ¿En qué punto del camino hacia el cambio consideras que están?

Coincido totalmente en que el arte ha sido responsable de cambios sociales y labores de denuncia.

En el caso de Cuba, el gobierno posterior a 1959 ha usado el arte como una válvula de escape, como un espacio en que hay una cierta “permisibilidad”, con control, de que se traten someramente temas que están vedados para otros espacios de la realidad cubana.

El MSI y cualquier tipo de posicionamiento de denuncia sobre el modo en que en Cuba se gobierna, venga del área creativa que sea, tienen el mérito de llamar la atención sobre un hecho.

Aunque siento que a la par de que mucha gente despierta por el activismo o por un movimiento creativo, en mucha gente crece el terror. El hecho de que una persona reconozca un acto brutal la puede llevar a reaccionar, pero también la puede llevar al miedo, a la autocensura y a la decisión de abandonar un contexto, y eso es algo que ha estado pasando y seguirá pasando en los próximos tiempos. Estamos abocados a una nueva ola migratoria, sobre todo en el campo intelectual.

De cualquier modo, es importantísimo que el acto de denuncia se realice. Es una victoria que, desde cualquier punto de vista, quede documentado un acto de barbarie. La memoria es un hábito y es muy difícil de erradicar. Para que llegue el momento en que la memoria se pueda procesar oportunamente, tienen que estar los hechos documentados y eso es lo que está haciendo el MSI y cualquier artista que decida usar su obra como plataforma para este tipo de denuncia.

Tu creación artística tiene un sello muy marcado, ¿de dónde parte?

Tomé la decisión de seguir este camino creativo en el momento en que cobré conciencia de que la memoria es tremendamente importante para mí. Tengo la capacidad de recordar sucesos de mi vida personal con un nivel alto de nitidez.

El arte da la posibilidad de que un ejercicio de memoria sea ilustrado por una imagen artística del modo más real posible y esto me llevó a trabajar con objetos cotidianos, que creo desde cero o descontextualizo y pongo en mi propio sistema de relaciones.

Por otro lado, me llevó a este camino el hecho de tomar conciencia, además de lo desmemoriada que es la sociedad cubana, de que la historia de Cuba, sobre todo después de 1959, tiene muchas zonas oscuras y muchas veces no hay datos que puedan abocar un hecho.

¿Proyectos de Julio Llópiz?

Mis proyectos oscilan entre lo posible y las utopías, no porque sea grandemente ambicioso, sino porque siento que haber asumido esta postura ética ante la vida política en Cuba, ha reducido y seguirá reduciendo mi posibilidad de exponer.

De todos modos, no abandono el deseo de exponer un grupo de obras que estuve realizando desde el año 2014 hasta recientemente, relacionado con los soportes de almacenamiento de información que se vuelven obsoletos con el desarrollo de la tecnología. Entre ellos se encuentra mi obra “Archivo 1 y 2”, expuesta fuera de Cuba: consiste en dos disquetes de finales de los años 80, que tienen unas etiquetas que hacen referencia a cartas (que no existen) de los artistas cubanos Felix González Torres y Ana Mendieta.

Además, estoy en un proceso de aprendizaje sobre cómo producir camisetas y diseños para “t-shirts”, vinculados con el mundo de la moda; aprendo cómo oscilar entre el trabajo artesanal e industrial. Tengo una idea sobre el proceso, pero nunca el conocimiento es suficiente.

