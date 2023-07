MADRID, España.- Desde su estreno en 1994, la serie Friends se convirtió en una de las favoritas del público estadounidense, y luego en el de gran parte del mundo, que aún casi 20 años después de su fin, recuerda a sus simpáticos personajes.

Durante diez años la teleaudiencia disfrutó de esta “sitcom”, que tuvo como protagonistas a seis amigos veinteañeros inseparables: Rachel Green (Jennifer Aniston), una entusiasta de la moda; Mónica Geller (Courtney Cox), la mejor amiga de Rachel desde el instituto y caracterizada como una joven competitiva y maniática del orden; Ross Geller (David Schwimmer), el hermano de Mónica y doctorado como paleontólogo; Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), una excéntrica cantante y masajista; Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), actor y amante de la comida; y Chandler Bing (Matthew Perry), un ejecutivo de análisis estadístico con un sarcástico sentido del humor.

A lo largo de las diez temporadas el público sigue las aventuras y desventuras de estos seis amigos, sus retos en el trabajo, sus conflictos amorosos, familiares, de convivencia… y que siempre intentan solucionar cualquier situación desde la amistad y el humor.

La serie, que comienza en un café de Nueva York, el Central Perk —punto de encuentro habitual de los personajes— se filmó casi completamente en California, en el estudio de Warner Bros.

Sus protagonistas se convirtieron en las estrellas mejor pagadas del panorama televisivo de los años 90. Una gran cantidad de capítulos fueron aderezados con la aparición de grandes actores como Sean Penn, Alec Baldwin, George Clooney, Susan Sarandon, Julia Roberts, Robin Williams, Bruce Willis y Brad Pitt.

“I’ll Be There For You”, el tema de presentación de la serie, también trascendió y estuvo como número uno durante ocho semanas en el Billboard Hot 100 Airplay. Fue compuesto por Michael Skloff y Allee Willis e interpretado por el grupo The Rembrandts.

Entre los numerosos premios que recibió Friends se encuentran un Bafta, un Globo de Oro y varios Emmy.