MADRID, España.- El niño cubano Álvaro Tadeo competirá la próxima semana en la ronda de semifinales del programa concurso La Voz Kids España tras pasar este sábado la fase de “asaltos”.

Tadeo, de 14 años y también de origen canario, no solo estuvo entre los concursantes del equipo de Aitana que avanzaron a semifinales, sino que fue el elegido por el voto del público.

En su actuación de este 17 de junio el niño volvió a interpretar, como establece el programa, el tema “The way you look tonight” del cantante y actor estadounidense Frank Sinatra (1915-1998), con el que logró que en las “audiciones a ciegas” Aitana y Rosario Flores se dieran la vuelta desde que comenzó a cantar.

“Me siento un poquito más cubano que canario, y tengo una relación muy especial con mi abuela (cubana), con quien canto canciones como `Lágrimas negras´”, había dicho antes de salir al escenario por primera vez.

Este sábado la presentadora de La Voz Kids, Eva González, al introducir su actuación, señaló que al escuchar a Álvaro Tadeo “es como poner un vinilo de discos antiguos, porque su voz es capaz de transportarnos a otra época”.

Al volver a cantar de “The way you look tonight” el jurado elogió su evolución tras las últimas semanas asesorado por los “coaches”.

“Consideramos que Álvaro Tadeo tiene mucha calidad”, dijo el popular cantante español David Bisbal, integrante del jurado. Mientras que Rosario Flores expresó: “A mí siempre me has impresionado. Creo que tienes un futuro por delante enorme”.

En la fase anterior, la de las “batallas”, Álvaro Tadeo venció con el tema “Your Song”, del músico británico Elton John.

Habrá que esperar a la próxima semana para ver con qué canción sorprende el niño cubano y si logra su pase a la final de La Voz Kids España.