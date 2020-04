El Analista: “Quizá ni mi propia familia pueda ver el concierto online”

SANTA CLARA, Cuba. – Omar Mena, El Analista, es uno de los artistas promotores del concierto online que se transmitirá mediante la página oficial de la agencia Palamúsica underground este sábado a las 5:00 de la tarde. “Será un momento especial para el buen arte en medio de esta crisis”, dijo el rapero santaclareño, también fundador de la productora independiente Génesis Club, encargada de promocionar a muchos músicos que no están integrados al aparato estatal por el contenido agudo y crítico de sus composiciones.

A propósito del concierto, El Analista conversó con CubaNet sobre el tema principal de la presentación, una idea colaborativa de varios artistas, algunos censurados en las plataformas convencionales, al que titularon “Quédate en casa”.

“Somos ocho músicos. Inicialmente convoqué a otros, pero, por el tema de la cuarentena, no se pudo dar, porque se les hace complicado ir hasta un estudio”, contó. Esta canción de hip hop invita a la reflexión y a permanecer “guardados”, a pesar de la situación de carencias en muchos hogares cubanos. “Los seguidores del rap necesitan también que sus artistas les dediquen temas, que les llegue el mensaje como les gusta. El rap es para decir las cosas sin tapaderas. Nuestro mensaje es más explícito, sin metáforas, hablando de tú a tú, de consorte a consorte, de pueblo a pueblo”, explica.

El tema “Quédate en casa” pide mantener el distanciamiento social a pesar de “esas interminables colas”. También se escucha: “Quédate en casa, por tu bien, mantén la precaución, que el gobierno, como siempre, manipula información”, o “comparte en tu muro lo que sea para informar, la verdad no siempre viene de tu medio oficial”. “De qué me sirve que me quiten los impuestos, si yo sé que tus hazañas son camufladas con pretextos (…) Vamos a quedarnos en casa, inteligentemente, vamos a ayudar a que no crezca el dolor entre la gente”

En otra estrofa de la canción, El Analista hace referencia a una información proporcionada por el canal Telecubanacán, en la que el periodista Abel Falcón manifestó que los animales domésticos podían transmitir el virus. Como respuesta, muchos protectores subieron fotos con sus mascotas a modo de challenge en redes sociales. Leydi Laura Hernández, esposa de El Analista, es la artífice y propietaria de uno de los refugios de callejeros que mejor funciona en el centro de la isla. El concierto también servirá para hacer un llamado al bienestar animal.

Sobre Palamúsica underground, El Analista refiere que ha sido un oasis contra toda la censura que sufren muchos músicos cubanos, sobre todo, los raperos independientes. “Realmente, ha hecho mucho por este movimiento de artistas en Cuba, que ha sufrido mucha persecución, no solo política, sino a causa de prejuicios también, y contra la falta de espacios y el poco apoyo de las instituciones”.

El Analista afirma que sus preocupaciones también versan sobre las propias carencias existentes en el país, para que cada familia pueda enfrentar la evolución de la pandemia. “Hay necesidad, falta de insumos. Al final siempre nos hemos salvado, pero ahora tiene que haber más disciplina en este sentido. La cosa está en candela, y pienso que debían haber cerrado antes la frontera para evitarse todo esto, no haber esperado a que llegara este punto. Solo nos queda cuidarnos los unos a los otros”.

Con el cierre de las instituciones culturales y la supresión de presentaciones en vivo, se ha puesto de moda entre varios músicos cubanos la estrategia de los conciertos online que son transmitidos, en su mayoría, por el Canal Clave. Sin embargo, un por ciento muy bajo de la población cubana puede acceder realmente a estas emisiones virtuales porque tienen larga duración y consumen gran cantidad de los megas que dispone la compañía ETECSA para los paquetes de datos.

“Al que dios se lo dio…pero, es muy fácil hacer un concierto cuando el gobierno te pone en una salita cómica y te pagan todo”, comenta El Analista. “Solo vas a cantar, sin preocuparte de dónde salen las cosas. Siempre hay encargados detrás de esas cosas, porque al gobierno les parecen confiables estos músicos. Para nosotros, hacer un concierto así y prepararlo fue difícil, porque nadie nos ayudó, ninguna institución del país nos facilitó la internet, ni nada. Todos los gastos corren por uno mismo”.

“Quizá, ni mi propia familia pueda ver el concierto online”, agrega el rapero. “Tienes que invertir los datos y están súper caros. ETECSA es única en Cuba, como el único partido, y hacen lo que les da la gana. La posición de ETECSA es bien fea respecto a la situación que está enfrentando el país y la necesidad que tiene el cubano de comunicación. Detrás de cada empresa como esta hay una persona. La vida se lo devolverá, y le llegará lo que le toca”.