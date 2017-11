Documental sobre Tania Bruguera se proyectará en Barcelona

MIAMI, Estados Unidos.- El documental Tania libre, una realización de 2017 sobre la artista cubana Tania Bruguera, será exhibido durante el primer festival en España de cine documental dedicado al arte contemporáneo, DART, informa la agencia EFE.

Bruguera es una reconocida artista del performance que se ha destacado además por su activismo prodemocrático contra el régimen cubano, lo que le valió varias detenciones en su país natal y la prohibición de salir de la isla durante un periodo de tiempo.

La programación del evento, que tendrá lugar en Barcelona del 30 de noviembre al 3 de diciembre en los Cines Girona, incluye diez documentales que se mueven sobre tres ejes temáticos principales —el arte contemporáneo, la fotografía y la arquitectura— aunque también abordan otros ámbitos, como el activismo o el comisariado artístico.

Para esta primera edición se han programado ocho estrenos. Todas las cintas pretenden dar a conocer el proceso creativo de los artistas y las historias personales que hay detrás de sus obras; y su objetivo es “hacer del cine una herramienta para acercar el arte contemporáneo al gran público”, según ha informado hoy la organización.

Entre los documentales que se proyectarán durante el evento, destaca además Julian Schnabel. A Private Portrait (2017), que explica la vida personal y pública del artista neoexpresionista que dirigió el film biográfico Antes que anochezca, sobre la vida del escritor cubano Reinaldo Arenas.

El documental sobre Schabel combina grabaciones caseras del cineasta con escenas actuales tomadas en su estudio para narrar la evolución del artista, desde el mundo underground hasta el gran éxito en la escena artística de Manhattan a finales de los ochenta.

También se proyectará el documental norteamericano Eva Hesse (2016), sobre esta escultora postminimalista estadounidense, pionera en el uso de materiales como el látex, la fibra de vidrio y los plásticos. La cinta narra su vida en base a sus diarios personales.

En Citizen Jane. The Battle for the City (2016) el festival se sumerge en el ámbito del activismo a través de la narración de la dura batalla entre el oficial que rediseñó el área metropolitana de Nueva York y la activista y experta en urbanismo Jane Jacobs que criticó la destrucción de lugares públicos de reunión.

Otros filmes que se exhibirán en el festival son Jaar, el lamento de las imágenes (2017), primera película del artista chileno Alfredo Jaar; Zimbelism, sobre el proceso creativo del fotógrafo documental de The New York Times George Zimbel.