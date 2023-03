Ciudad de México, México.- A Yare Santana la vimos por primera vez en pantalla como Maripepa en la novela “Santa María del Porvenir”. Era el año 2012 y la actriz, en ese entonces, tenía apenas 18 años y recién se graduaba de la Escuela Nacional de Arte (ENA).

Su próximo paso fue otra telenovela, “Cuando el amor no alcanza”, donde encarnó a Laritza, una adolescente rebelde y con conflictos familiares. A la par también su rostro se hizo popular tras participar en varios videos clips y conducción de programas musicales. La vida artística de Yare Santana iba viento en popa en la isla pero la joven intérprete quiso dar un paso más y probar suerte en México, donde residían su mamá y su hermano. A ese país llegó en 2015 para estudiar en el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa).

“Llegar aquí fue empezar de ceros, empezar a conocer gente, ver cómo funcionaban las producciones acá. Incluso trabajar mi acento porque precisamente no agarraba mucho trabajo porque tenía el acento muy marcado. Entonces si fue un proceso muy complicado, pero poco a poco todo fue dándose”, contó en una entrevista.

Desde se llegada a tierra azteca, su ascenso en la televisión mexicana no ha parado. Yare fue seleccionada como parte del elenco de la teleserie “El Vuelo de Victoria”. Posteriormente formaría parte de los programas “El Dragón: El regreso de un guerrero” y “Se rentan cuartos”.

El talento de la joven actriz la llevó a “Como caído del cielo”, película de Netflix. El filme da una peculiar versión de la historia de Pedro Infante, quien en la cinta vuelve a la vida para redimirse con sus familiares por sus múltiples infidelidades. El célebre músico ocupa el cuerpo de un imitador y va en busca de su descendencia. Yare interpreta a la nieta de Infante.

El último papel relevante de la actriz fue en la segunda temporada de “Pasión de Gavilanes”, la famosa telenovela que versiona a “Aguas Mansas”. En ese espacio dio vida a Gaby, la hija de Sarita Elizondo y Franco Reyes (interpretados por Natasha Klauss y Michel Brown).

“No tienen idea lo feliz que me siento. Quería desde hace mucho compartir esta felicidad con ustedes”, escribió en Instagram. “Estar en el set rodeada de personas que admiras no solo por su trabajo, sino también como seres humanos, gente linda, generosa, que pone el alma y entrega todo. GRACIAS. Me siento tan afortunada”, contó Yare cuando anunció la noticia. En este espacio estuvo junto al también cubano Mario Cimarro (Juan Reyes en la ficción).

