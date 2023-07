MIAMI, Estados Unidos. – Desde el pasado jueves, Washington D.C. acoge la exposición fotográfica “Sobre una mujer / About a Woman”, en la cual se cuentan obras de la artista cubana Cirenaica Moreira. La muestra, que constituye un homenaje a la fotografía contemporánea de las Américas, fue inaugurada el 27 de julio en el Museo de Arte de las Américas (AMA), de acuerdo con Rialta Magazine.

Según la reseña publicada por esa revista, la exhibición presenta un conjunto de imágenes únicas que reflejan los valores y las ideas de cada artista, que provienen de una diversidad de edades y circunstancias económicas. Los trabajos expuestos abordan temas como la violencia social y familiar, el acoso físico y moral, la injusticia cotidiana, la resistencia personal, así como la dicotomía entre ferocidad y vulnerabilidad y la maternidad.

Moreira, la única artista cubana que participa en la muestra, comparte espacio con destacadas creadoras como las argentinas Alicia D’Amico, Annemarie Heinrich, Adriana Lestido, Marina Carniglia, Claudia Gaudelli y Silvina Caserta, la brasileña Ana Carolina Fernandes, las chilenas Julia Lafée y Paula Gómez Viale, la nicaragüense Cande Rivera, la boliviana Sara Wayra Aliaga, la ucraniana Viktoria Sorochinski, y las estadounidenses Haley Morris Cafiero, Lydia Panas y Diane Fenster, entre otras.

La muestra estará abierta hasta el próximo 8 de octubre.

Esta no es la primera vez que Moreira lleva su arte a la capital de Estados Unidos. En marzo, la artista visual participó en la exposición “America’s Crossroads. Six Contemporary Photographers in Dialog”, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Fabián Gonçalves-Borrega, curador de esa exposición, destacó que “Cirenaica Moreira es una artista multidisciplinaria que en cada una de sus obras fotográficas abre la puerta a la acción performática”.