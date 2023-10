MADRID, España.- La cubana Dayneris Hernández Martínez relató entre lágrimas cómo fue deportada desde México el pasado sábado, pese a tener una cita aprobada de CBP One en la frontera sur de Estados Unidos para continuar hacia el país norteño.

En testimonio difundido por el periodista Mario J. Pentón la joven aseguró que fue sacada del motel donde se encontraba en Tula de Allende, Hidalgo, junto a un grupo de 24 cubanos,

Un grupo de narcotraficantes llegó al motel por un problema con el dueño del local y, al descubrir a los cubanos, a punta de pistola los sacó de sus cuartos y los retuvo. Los vecinos llamaron a la policía estatal.

Tras llegar los federales, “al momento que supieron que éramos cubanos no nos dejaron tocar los teléfonos y nos estuvieron mucho tiempo esperando”, relata la joven. Luego llamaron a Emigración.

Hernández Martínez explicó a un oficial de migración su caso e intentó, en vano, mostrarle todos sus documentos, incluida la cita.

“Yo le dije, mire oficial, yo tengo todos los documentos, con mi cita programada”, relata. Pero “nunca me dejó enseñárselos”.

Los cubanos fueron trasladados en un bus a un centro de detención en Pachuca. Allí no los atendieron y los trasladaron a Tapachula, en el sur, donde no dan permiso de vuelo. Luego fueron deportados.

Dayneris Hernández Martínez denunció que fueron engañados todo el tiempo, pues les prometieron que no serían deportados. Al final de su testimonio alertó a no confiarse: “Fue algo duro, la verdad, no se confíen”, “en México nunca estás seguro”. Asimismo, explicó entre lágrimas todo lo que había perdido, como su carrera, pues al haber salido del país se le invalida el título. No obstante, lamentó que en el grupo de personas deportadas hubo quienes perdieron aún más, pues habían vendido hasta sus casas en Cuba.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.