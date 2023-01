MADRID, España.- La cubana Ana de Armas será una de las actrices que presentará la ceremonia de los premios Globos de Oro 2023, el próximo 10 de enero en el Hotel Hilton de Beverly Hills, Los Ángeles.

Junto a De Armas estarán presentando la gala otras personalidades del mundo del cine como Quentin Tarantino, Ana Gasteyer, Billy Porter, Tracy Morgan y Jamie Lee Curtis.

Mientras que la conducción estará a cargo del comediante Jerrod Carmichael. Figuras como Steven Spielberg, Austin Butler y Daniel Craig serán parte del público.

La gala será transmitida en vivo por la cadena NBC y Peacock.

We’re thrilled to announce the first group of presenters for this year’s Golden Globe Awards!

Tune in to the #GoldenGlobes in ONE WEEK – Tuesday, January 10 at 8pm ET/5pm PT on @nbc and @peacocktv 🏆⭐ pic.twitter.com/nTeGTGZRwa

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 3, 2023