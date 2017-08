Elián González y el síndrome de Estocolmo

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Elián González pareciera estar bajo el síndrome de Estocolmo, que es “una reacción psicológica en la que la víctima de un secuestro, o retención en contra de su voluntad, desarrolla una relación de complicidad y un fuerte vínculo afectivo​ con su captor”.

Si no, no se explica la idolatría hacia la figura de Fidel Castro que ha desplegado el exbalserito, desde que fue regresado a la fuerza a Cuba.

Elián, afectado por una gran timidez. Solo tiene palabras de admiración hacia El Comandante, quien le comenzó a prestar atención desde que se enteró de la gran lucha de la familia en Miami por dejarlo en tierra norteamericana.

Fidel Castro, con este caso, quiso doblarle la mano al poderoso enemigo del Norte, tomando como suya la batalla, apoyado por el padre de Elián.

Usado en fotos y acontecimientos históricos en la isla, el joven repite hoy sus alabanzas hacia el dictador fallecido expresando que su legado sobrevivirá eternamente. “No está bien hablar de Fidel en tiempo pasado… sino más bien de lo que será Fidel… omnipresente”, dijo González.

Su adoración hacia Fidel Castro quedó plasmada en pasadas declaraciones donde confesó la enorme atención que le otorgaba el líder cubano: “Fidel me puso muchas cosas en las manos. Fidel me dijo que si yo quería ser un atleta, él apoyaba eso, si yo quería ser un nadador, él apoyaba eso, si yo quería ser un artista, lo apoyaba y lo hacía”.

El joven tenía cinco años cuando él, su madre y otros intentaron una travesía marítima entre Cuba y Estados Unidos en el año 1999. Su madre murió en el viaje, pero él sobrevivió y fue llevado a Florida. Una amarga disputa estalló entre sus parientes en EE.UU., que querían que él se quedara en este país, y su padre en la isla.

En un extraño giro Elián González dice hora que se quiere “reconciliar” con su familia en Miami.

Sin embargo, todavía tiene duras palabras para el exilio que lo acogió hace dos décadas y luchó para que se quedara en Estados Unidos.

El “niño balsero” ha vuelto a ser noticia estos días, con el estreno del documental estadounidense Elián, que trata sobre la intensa batalla bilateral por su regreso a Cuba.

En conversación con la cadena estadounidense CNN, González señaló: “Creo que me habría convertido en el cartel de ese grupo de cubanos en Miami que intenta destruir la revolución, que trata de hacer que Cuba se vea mal”.

“Habría sido usado de esa manera, tal vez me hubiera convertido en un actor en la televisión o tal vez tendría más dinero del que tengo aquí con más comodidades, pero no tendría mi familia, no tendría la tranquilidad tengo en Cuba”.

Muchos temen hoy que esa aproximación del joven se deba a un nuevo adoctrinamiento por parte del gobierno de La Habana, que cruza su peor momento en las relaciones con Estados Unidos.

Preguntado sobre la línea más dura del presidente Donald Trump hacia Cuba, González declaró: “Sólo espero que las relaciones mejoren hasta que nuestras diferencias puedan ser aclaradas”, dijo. “Todo el mundo puede tener su punto de vista diferente, tener sus diferencias políticas, pero no creo que los países y las familias deben seguir separándose”.

En cuanto a sus familiares en Miami que lucharon por mantenerlo allí, tanto González como su padre dijeron que tienen un día la esperanza de sanar las heridas que los separan, pero sin ceder en sus propias ideas.

“Tengo las mejores intenciones de perdonarlos para que pueda seguir siendo una relación de familia”, dijo su padre, Juan Miguel González. “Ellos con sus ideales y nosotros con los nuestros”.

Elián González dijo que no sabe cuándo, pero un día volverá a visitar EE.UU. y agradecerá a las personas que apoyaron la lucha de su padre para llevarlo a Cuba.

“Mis dos pies, mi cuerpo, mi mente, están en Cuba”, dijo Elián. “Pero hay momentos en los que pienso en los Estados Unidos. No sería quien soy si no hubiera estado en los Estados Unidos”.

Parecieran palabras programadas por uno de los integrantes de Mesa Redonda.