Ciudad de México, México.- El popular humorista cubano Ulises Toirac denunció este viernes primero de septiembre en su muro de Facebook que el Ministerio de Cultura está presionando a instituciones y organizadores de espectáculos para que no lo incluyan en la programación.

Al no permitirle trabajar, privan al artista de sustento económico para él y su familia.

Según relató el actor, en el último mes tenía previstas dos presentaciones, y en las dos el organismo estatal, que en teoría debería velar por los intereses de los artistas, exigió a los organizadores que cambiaran el elenco por incluirlo.

“En una explícitamente (no quedaba más remedio, era el único que actuaba además del organizador) y en la otra de manera ambigua (pero era la figura del espectáculo)”, detalló Toirac.

Ulises utiliza sus redes sociales para reflexionar sobre diversos temas de actualidad y denunciar la situación del país. Aún cuando sus escritos no son del todo frontales hacia el gobierno, sí ha señalado la pobreza, la falta de medicinas, la ineptitud de funcionarios y las razones que llevan a los cubanos a emigrar.

En septiembre de 2022, cuando su hermano salió del país, Toirac señaló que lo que empuja a la gente a abandonar Cuba “es tener la certeza de que no se puede hacer nada ni por tu futuro ni por el del país, porque no, porque no quieren”.



Esta postura podría haberlo colocado en la mira de los censores de la isla.

“A ver si nos entendemos: ¿quién me puso en la lista y cuáles son sus razones? ¿Sabe que negarme trabajar me niega vivir? Porfa, interesado al privado. Y voy a grabar esta vez. No va a ser como la vez que me negaron grabarlo ¿ok?”, concluyó en su publicación.

Toirac es uno de los humoristas cubanos más populares y quien llegó a tener horario estelar para sus programas. El intérprete ha trabajado el teatro, la radio, el cine, la televisión y el cabaret. Ha obtenido numerosos premios, entre ellos la Orden por la Cultura Nacional. El público cubano lo recuerda sobre todo por su papel de “Chivichana” en “¿Jura decir la verdad?”