Ciudad de México, México.- En la icónica calle ocho de Miami, hogar por excelencia del exilio cubano, está ubicado el mejor restaurante bar de Estados Unidos. Y no es es un negocio cualquiera, sino uno de origen cubano.

Se trata del Café La Trova, quienes a la larga lista de reconocimientos previos que habían recibido, hoy agregan la máxima distinción en su categoría en la 17 entrega anual de los Spirited Awards en Tales of the Cocktail.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tales of the Cocktail (@tales_of_the_cocktail)

Al hacerse público el reconocimiento, otorgado este viernes en Nueva Orleans, el Café la Trova escribió en su cuenta de Instagram: “¡Gracias a todos! Nos sentimos increíblemente honrados de ser nombrados Tales of the Cocktail Best Restaurant Bar de EE.UU. Gracias a todos los que continuamente han mostrado su apoyo a nosotros a lo largo de los años, a los Tales of the Cocktail Spirited Award, a todos los increíbles patrocinadores, y a nuestra familia Café La Trova y Miami comunidad de cócteles. ¡No podríamos haber hecho esto sin vosotros!”.

Este espacio surgió de la unión del Maestro Cantinero Julio Cabrera y su amiga la Chef Michelle Bernstein (ganadora del premio James Beard), quienes abrieron el negocio en el corazón de la Pequeña Habana.

El lugar se caracteriza por ofrecer una versión contemporánea de los platos de estilo cubano y una exquisita coctelería artesanal. Quien lo visite puede disfrutar música en vivo todos los días y un patio al aire libre para jugar al dominó y fumar los famosos tabacos cubanos.

El año pasado, el Café La Trova fue nombrado el sexto mejor de toda América del Norte y recibió el premio al Mejor Bar del Sur en la primera edición de los premios North America’s 50 Best Bars, celebrada en Nueva York.

En 2021 obtuvo el puesto 28 en la prestigiosa lista anual que nombra a los 50 mejores bar del mundo.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.