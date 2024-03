AREQUIPA, Perú – Una madre cubana de 29 años identificada como Evelin Pineda intentó acabar con su vida ante la imposibilidad de alimentar a su hijo con varios padecimientos graves, entre ellos parálisis cerebral.

Un reporte del portal Martí Noticias recoge declaraciones de la joven , quien acudió al suicidio con altas dosis de psicofármacos luego de incluso vender su casa para poder alimentar al menor.

Pineda se encuentra convaleciente en la casa de su madre en Guanabacoa, desde donde dijo que más allá de su vivienda se ha visto obligada a vender “todo” para comprar alimentos y llevar al niño a consultas.

“Y ahora veo que no tiene ningún alimento. Nada más que dos posticas de pollo que entró a la carnicería y eso, para el problema neurológico que tiene, no lo alimenta. Ni yogures, no tengo leche, no tengo nada que darle”, aseguró.

La joven recibió primeros auxilios en un cuerpo de guardia local y luego fue trasladada al Hospital Miguel Enríquez, La Benéfica, en Diez de Octubre, donde fue atendida bajo protesta familiar ante la falta de insumos médicos.

Maritza Concepción, madre de Pineda, comentó que el niño padeció una citoplasmosis cerebral que lo condujo a la invalidez. Asimismo, junto a su hija, ambas lamentaron las precariedades que enfrentan las madres cubanas ante la inseguridad alimentaria en la Isla y las dificultades para satisfacer necesidades básicas.

“Económicamente, no le da para suplir todas las necesidades del niño”, dijo Concepción en referencia a su hija.

La pasada semana, el gobernante Miguel Díaz-Canel afirmó que los cubanos gastan más del 70% de su dinero en comprar alimentos, en medio de un contexto de inflación y escasez de víveres en el país.

Díaz-Canel, que no contempla que el salario mínimo de 2.100 pesos no alcanza ni siquiera para un cartón de huevos, que oscila ya los 3.000, reconoció que hay una crisis alimentaria que afecta a la población.

Por demás, en medio de la profunda crisis, también sanitaria y energética que vive la Isla, la falta de alimentos y libertades esenciales fueron uno de los detonantes de las recientes protestas populares que ocurrieron en varias provincias del país.

