Ciudad de México, México.- En medio de la cada vez más aguda crisis que vive el país, el mandatario Miguel Díaz-Canel ha expresado que la única manera de que se vuelvan más accesibles los productos de primera necesidad como la comida es si se produce más.

“Cuando tengamos más producción podremos bajar los precios y el salario podrá tener un mayor poder adquisitivo”, aseveró el presidente durante una visita de trabajo este sábado a Pinar del Río.

De acuerdo con un resumen del intercambio en la prensa local, el gobernante designado que las comunidades rurales tenían que ser capaces de producir sus alimentos. Recalcó la importancia de “Interiorizar que tenemos que producir alimentos dentro del país y eso se resuelve con una correcta estrategia y relaciones entre estatales y no estatales que nos permita fortalecer esos sistemas productivos locales”, dijo Canel.

A Miguel Díaz Canel Bermúdez lo acompañaron Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC.

Por su parte Manuel Marrero Cruz, agregó que necesitaban cuadros políticos preparados para apoyar la innovación y la investigación en la isla. “Para administrar un municipio hay que saber de economía, para discutir con las estructuras y empresas. Disminuir la cantidad de reuniones y lograr sistemas de trabajo ágiles que resuelvan los problemas de la gente. Hay que ir al pueblo, escucharlo, eso genera confianza y apoyo”, sostuvo.

“Esta es una provincia que necesita de la ayuda de otras, pero que también tiene el desafío de explotar todas sus reservas y potencialidades. Urge que funcionen bien los sistemas de gobierno, tener la convicción de que se pueden hacer cosas aún con el bloqueo”, agregó.

Sobre la cosecha de frijol en el extremo occidental del país la información oficial resalta que hubo un notable déficit. Solo se recogieron 783 toneladas de 4000 producidas. Sin embargo no ahondaron sobre las causas que originaron esto.

Al menos en la información oficial divulgada no se ofrecen detalles concretos sobre cómo Pinar del Río y el resto del país van a materializar estos cambios y retos que comentan los directivos del régimen. Más allá del discurso habitual, no se propuso (o no lo divulgó el Periódico Guerrillero) cómo se aumentará la producción. Esa promesa la hemos oído por décadas y no sucede.

Incluso Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización del PCC, en vez de aportar más elementos de cómo sacar adelante la economía del país, se centró en un área habitual la propaganda. Morales dijo al cierre del encuentro que “Al Partido le corresponde seguir fortaleciendo su vida interna. Es preciso atender a la juventud, no solo a la UJC, sino a toda la juventud que es garantía de continuidad y futuro”.

