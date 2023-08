MADRID, España.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) entregaron al régimen cubano 26 toneladas de productos médicos adquiridos con fondos de Rusia.

Según precisó el oficialista Granma, la carga (contenedores de 40 pies) incluye antibióticos de amplio espectro, analgésicos, antinflamatorios, además de medios de control para enfermedades no transmisibles como la hipertensión, la diabetes mellitus y las cardiopatías. También suturas, sets quirúrgicos, instrumental, jeringuillas, soluciones hidratantes, desinfectantes y medicamentos para pacientes pediátricos y adultos.

“El encargado de negocios de la Embajada de la Federación de Rusia en Cuba, Serguei Oboznov, señaló a la prensa el carácter especial de las relaciones de amistad y solidaridad entre La Habana y Moscú”, indica Granma.

Mientras Rusia realiza estas donaciones, el régimen se mantiene como su fiel aliado; lazo que ha fortalecido desde el inicio de la invasión a Ucrania, a pesar de las múltiples denuncias internacionales y los crímenes humanitarios que pesan sobre Rusia.

Entre las numerosas muestras de entreguismo del Gobierno cubano, en mayo pasado trascendió que La Habana votó en contra de una resolución en materia de salud que exige a Vladímir Putin poner fin inmediato a todos los ataques contra hospitales y otros establecimientos de atención de salud en Ucrania.

En marzo de este año desestimó la orden de arresto contra Vladímir Putin, emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por ser responsable de crímenes de guerra cometidos en Ucrania.

Entre otras, también ha votado en contra de llevar a cabo las sesiones de debate sobre la invasión.

¿A dónde van a parar los medicamentos donados al Gobierno cubano?

Constantemente la prensa oficialista anuncia donaciones de material médico, sobre todo de países aliados como China, Nicaragua y Venezuela.

Esta semana se conoció que el proyecto humanitario belga Cuba Soberana envió tres maletas con un total de 60 kilogramos de medicamentos e insumos para el sector de la salud. En abril pasado, Paraguay entregó un donativo de siete toneladas de materiales médicos.

“¿Sabías que solo en junio Cuba importó 27,631 toneladas de pollo desde los Estados Unidos? Alimentos y medicamentos llegan a diario desde los Estados Unidos a Cuba”, señaló este miércoles la Embajada de Estados Unidos en Cuba.

Sin embargo, la crisis sanitaria no deja de afectar al pueblo cubano, que tiene que acudir al mercado informal y adquirir los medicamentos que encuentre a precios exorbitantes; por lo que los cubanos presumen que estas donaciones van a parar a farmacias en divisas, clínicas para extranjeros y dirigentes.

Constantemente aparecen denuncias en redes sociales de cubanos cuyas vidas corren peligro por no contar con los medicamentos para las más disímiles enfermedades.

Este mismo mes, Maricela Quiala Hernández, madre del joven cubano con artritis reumatoide Héctor Luis Pupo Quiala, residente en el municipio holguinero de Antilla, explicó a CubaNet que necesitaba una visa humanitaria para que su hijo pueda recibir tratamiento médico en el extranjero.

En declaraciones a este medio la señora expresó: “Ya no aguanto más, no puedo ver cómo este muchacho se destruye, cómo se va desbaratando poco a poco; él no debería estar así, pero le faltó medicamento, le faltaron los alimentos, le faltó la fisioterapia”.