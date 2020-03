Madre en Cuba agradece ayuda del exilio y la prensa independiente

LA HABANA, Cuba. – La alegría vuelve a la vivienda de Ismary Guzmán Caraballo. Ella no sabe cómo agradecer a CubaNet y al exilio cubano, quienes asegura, le devolvieron la esperanza y las ganas de vivir. Confiesa que cuando creyó que todo estaba perdido, gracias a estos reporteros regresaron sus sueños.

“Estoy muy agradecida con la prensa independiente, porque fueron ellos quienes sacaron a la luz pública mi situación y la de mis niños, y con el exilio cubano porque me mandaron 2000 dólares. Gracias a eso he podido comprarme mis cositas de nuevo, estoy muy feliz”, dijo Ismary

Su pequeño hogar ha dado un cambio: ya sus hijos pueden ver la televisión y no pasan calor, dormir en la vivienda de Ismary ya es posible, algo difícil de lograr semanas antes ya que no tenía ni dónde cocinar los alimentos.

‘’Gracias a que CubaNet hizo pública mi historia y a ese maravilloso exilio cubano, hoy mis hijos y yo tenemos olla arrocera, televisor, ventiladores, lavadora, olla reina, cama y un colchón donde dormir. Por eso le doy muchas gracias a todos los que hicieron posible esto y que Dios me los bendiga a todos’’, pidió Ismary.

La mujer y sus cuatros hijos menores fueron abandonados a su suerte por el gobierno cubano luego de que su vivienda fuera azotada por un voraz incendio que acabó con todas sus pertenencias materiales. Ismary además había quedado viuda producto de que su esposo resultó asesinado a tiros víctima de la violencia.

“Me quemaron la casa, quizás los mismos que mataron a mi esposo, algo que nunca se supo, pero la realidad es que me quedé sin nada. Tuve que vender mi ropa, el pelo, todo lo que pude para poder darle de comer a mis niños, pues nunca más he podido trabajar para poder atenderlos, y ya no puedo más”, sollozaba Ismary unos meses atrás mientras contaba a CubaNet su historia.