Madre cubana de cuatro menores clama a Díaz-Canel por atención

LA HABANA, Cuba.- “Yo quisiera que Díaz-Canel me viera, porque he querido llegar a donde está él y me han dicho que no. Todos los funcionarios que he visto me maltratan y no les importa la vida de mis hijos, me siento abandonada”. Un mar de lágrimas corre por las mejillas de Ismary Guzmán Caraballo, una madre cubana de cuatro niños que clama por la atención del gobernante cubano, producto de la indiferencia de las autoridades municipales ante su caso.

Entre lágrimas, Guzmán Caraballo contó a CubaNet la difícil situación de vivienda que enfrenta con sus cuatro hijos menores, algo que, según explica, a las autoridades municipales de Marianao no les ha importado.

“He ido al gobierno, a vivienda, he ido a todos lados en busca de ayuda, porque soy madre soltera de cuatro niños, y el presidente ha repetido varias veces que ayudaría a las mujeres con varios hijos, pero a mí el gobierno me tiene abandonada, y ya estoy cansada de pasar trabajo y de que me maltraten”, resaltó Ismary.

Desde la muerte de su esposo, que falleció tras recibir cuatro disparos, su vida se volvió un calvario y se llenó de angustias, ya que su principal sustento económico, su esposo, ya no estaba para darles techo y alimentación a sus hijos, algo con lo que tuvo que lidiar ella sola.

“Me quemaron la casa, quizás los mismos que mataron a mi esposo, algo que nunca se supo, pero la realidad es que me quedé sin nada. Tuve que vender mi ropa, el pelo, todo lo que pude para poder darle de comer a mis niños, pues nunca más he podido trabajar para poder atenderlos, y ya no puedo más”, sollozó.

Ismary Guzmán Caraballo añade que el pequeño inmueble donde reside, en la barriada de los Pocitos, en el municipio Marianao, se está hundiendo, pues se encuentra enclavado sobre un pozo ciego, lo cual, explica, es de conocimiento de todos los funcionarios municipales.

“Todo el mundo lo sabe, pero lo único que hacen es decirme que no tienen nada para darme, ni casa, ni albergue. El estado no tiene nada para darme, por eso quiero hablarle al presidente para que me diga cómo es que ayuda a las mujeres con hijos”, puntualizó.

Así mismo, a pesar de su delicada situación, las autoridades también le retiraron a Ismary Guzmán Caraballo la ayuda que le ofrecían de 165 pesos, equivalente a unos 6 dólares, dinero que le daban cada mes mediante una chequera por ser caso social.

“Cuando mi último hijo cumplió un año de nacido, instantáneamente me quitaron la ayuda, sin darme una explicación, una excusa, ni nada, simplemente me la quitaron y ya. Entonces me gustaría entender cuál es la ayuda que este gobierno ofrece a las mujeres con varios hijos, porque yo creo que conmigo hicieron todo lo contrario. Yo quiero que el presidente me explique”, subrayó.