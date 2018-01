El boxeador cubano cuya homofobia le costó la vida

VILLA CLARA, Cuba.- Nacido y nombrado Bernardo el 14 de marzo de 1937 en la capital de la luego troceada provincia cubana de Las Villas, el Benny era un peso mediano que ganó dos veces el título mundial a comienzos de los años sesenta en los Estados Unidos, lugar donde residía desde antes y al que emigró buscando gloria y fortuna.

Paret pereció al mes de cumplir 25 años, tras un intento por defender la corona en lo que es considerada la primera muerte televisada por preservar “el cinturón”, y que fue seguida por la fanaticada, pues contaba con un registro sorprendente de 35 victorias (10 fueras de combate), 12 pérdidas y 3 empates en los 50 combates que entabló.

Jamás volvió a su país.

Ganó el welter por primera vez en 1960, venciendo a Luis Federico Thompson. En su primera defensa del título, Emile Griffith, que lo retuvo varias veces, lo magulló durante el decimotercer round en abril del 61. Paret recapturó la corona el 30 de septiembre por decisión parcial sobre Griffith, dos meses después, sin apenas restablecerse. Se enfrentó con Gene Fullmer y fue eliminado en el décimo round por puntos.

Aunque Paret había perdido las dos peleas con Griffith y Fullmer, decidió que defendería el título contra Griffith transcurridos tres meses.

A la hora del pesaje previo, Paret llamó a Griffith “maricón”, porque aunque no era manifiesta su bisexualidad, resultaba sincero y deportista en una era que no conjugaban para nada. Griffith tuvo que ser contenido de atacarlo. Los medios hicieron caso omiso y emplearon eufemismos como “anticaballeroso”.

Griffith, que en vida ganó 85 de sus 112 enfrentamientos y de ellos 25 por KO, le dio tantos golpes sobre el ring aquel nefasto 24 de marzo de 1962, que más tarde le imputaron cargos por ensañamiento, lo que atestiguó la teleaudiencia que seguía la bronca por la cadena ABC.

En los seis primeros tiempos Paret vejó al afrodescendiente con una combinación de golpes bajos, pero Griffith fue salvado por la campana. En el 5to, Don Dunphy, que estaba narrando el evento comentó: “Este será el decisivo, probablemente”.

Dos segundos después Griffith desencadenó un aluvión de puñetazos que duró hasta el duodécimo y determinaron la victoria. El yanqui sostuvo a Paret contra una esquina y le descargó veintinueve trompadas consecutivas, incluyendo dieciocho en el espacio de seis segundos. Paret se desplomó tras el ataque que terminó cuando el árbitro Ruby Goldstein paró la contienda.

Se murió diez días después en el hospital Roosevelt de Manhattan de hemorragia cerebral masiva. Fue enterrado en el cementerio Saint Raymond del Bronx.

Luego del suceso, el boxeo no sería vuelto a televisar desde base regular en estadio alguno hasta 1970.

En el ámbito pop, la temprana muerte del Kid Paret fue contada en una canción protesta de Gil Turner. El tema homónimo fue grabado ese mismo mes por el grupo de Turner, el New World Singers, en su álbum Folkways.

El poema Muerte en el Ring del afroperuano Nicomedes Santa Cruz, narró la vida de Paret frente al último suspiro.

Benny es también uno de boxeadores nombrados en las letras del álbum de Sun Kil Moon Ghosts Of The Great Highway.

Y es que Griffith habría enfurecido más ante la calumnia antigay propagada por Paret que por el odio despertado en sí. Su voz calmada y suave, la afición por la ropa brillante y maneras educadas podrían haber sido el origen de las burlas, porque antes había trabajado en una fábrica de sombreros femeninos.

La novia de Griffith indagó más tarde sobre el incidente: “No estaba al tanto de que fueras así”. Y, a tono con la homofobia de moda, lo dejó.

Actualmente, cuando se cumplen 80 años de su natalicio, el exitoso director de cine Lenny Abrahamson y el productor Ed Guiney, trabajan en la filmación de la biografía de Emilie Alphonse Griffith (1938), tan vilipendiado por aquel ajuste de cuentas propinado a puño limpio.

Sobre su origen humilde, su negritud briosa, y acerca de la humillación que le propinó aquel extranjero porque alardeó de una bisexualidad nunca negada, Abrahamson expresó: “Como estudio sociológico Griffith resulta increíblemente apremiante. Había amabilidad e inocencia en él, y no parecía avergonzarse de su sexualidad; efectivamente encontró el júbilo muy adentro. Habitó dos de los mundos más contradictorios de la era: la escena gay soterrada y el mundo machote del boxeo neoyorkinos. El estigma social fue horrible y se creó una presión que lo aplastaría”.

Griffith murió en 2013 de demencia pugilística, una enfermedad neurodegenerativa común en quienes han padecido severas lesiones craneales.

Los rumores sobre la biopic han estado girando desde 2015 cuando cumplió 40 años de muerto, pero hoy por fin es una realidad.

En enero 2005, los cineastas Dan Klores y Ron Berger estrenaron el documental Ring of Fire: The Story of Emile Griffith en el Festival Sundance en Utah. Fue transmitido posteriormente por USA Network Channel. Narraba la historia de la disputa así como precedentes y consecuencias del arbitraje marcado a destiempo para evitar la muerte del oponente.

A partir de entonces se cuestionó si el boxeo debía seguir considerándose un deporte o pura animalidad.

Ese mismo año Griffith declaró a Sports Illustrated: “Me gustan tanto los hombres como las mujeres. Pero no me gusta la palabra homosexual, gay o maricón. No sé lo que soy. Amo por igual a ambos, pero si me preguntas cuál es mejor… prefiero las mujeres”.

Más tarde, en 2008, se publicó Nine…Ten… And Out! The Two Worlds of Emile Griffith, escrita por Ron Ross, en la que expresara: “Sigo preguntándome lo extraño que es todo esto. Maté a un hombre y la mayoría lo entiende y me perdona. Sin embargo, amo a un hombre y esa misma gente lo considera pecado imperdonable. Aunque nunca fui a la cárcel, he estado en prisión casi toda mi vida”.

La pelea del 20 de diciembre 1963 con Rubin Carter (que Griffith perdió) se reproduce en el filme The Hurricane (1999), encarnado por ex boxeador Terry Claybon, mientras que el actor Denzel Washington protagonizó a Carter.

En mayo 2012 fue anunciado que el trompetista Terence Blanchard y el dramaturgo Michael Cristofer estaban trabajando juntos una ópera titulada Champion, inspirada en su trayectoria. Se estrenó en St. Louis el 15 de Junio del 2013 dirigida por James Robinson. Justo un mes después, falleció.

Al final del anterior documental, Emile (muerto a los 75 años), quien había sufrido la pena de cargar una disculpa púbica con el paso de los años, fue presentado formalmente al hijo mayor de Kid, un cubanoamericano.

La cinta lo muestra abrazando otro, negro como él, que mató a su padre y susurrándole por respuesta a su compungida faz: “¿Yo? hace mucho tiempo que te perdoné”.

En Cuba se desconoce absolutamente esta historia en los anales deportivos y culturales, no por antipatías con el exiliado ni su tan temprana alineación homofóbica con lo que a la postre sería aletargante política castrista, sino por su despreciable condición de no convertirse en retornado que abrazara la revolución triunfante, la que lo travestiría, como a Celia Cruz de haberse vuelto, en repatriados uniformados.