Crisis de agua potable, ¿roturas o negocio?

MAYABEQUE, Cuba.- Bejucal, el municipio famoso por sus tradicionales fiestas charangueras, no sufrió daños significativos tras el paso del huracán Irma, sin embargo graves problemas con el abastecimiento de agua que perduran por muchos años hacen hoy la vida muy difícil para los habitantes de este poblado. Más de 20 días sin servicio de agua potable en muchas de las “Zonas Altas” del municipio es algo común con o sin huracanes. El problema del agua; según algunos pobladores se ha convertido “en un negocio muy rentable para piperos y dirigentes del pueblo”.

“Normalmente aquí en Bejucal hemos tenido problemas con el agua durante muchos años, antes del paso de Irma o cualquier otra catástrofe simplemente los que tienen que ver con el agua se aprovechan y la crisis se agrava, en lo particular pienso que no es posible que un motor de agua esté más tiempo roto que funcionando y que este problema persista por tantos años sin una solución. ¿Será que para los funcionarios del pozo de agua del municipio, ‘piperos’ (encargados de distribuir el agua), o para los delegados de las circunscripciones es más rentable que persistan las roturas?”, comentó Josué Delgado, residente de la calle 14 de dicho municipio que lleva varios días sin recibir agua.

“Es un negocio redondo y esta vez la pensaron mejor, mantienen la crisis pero por zonas, no la generalizan para que no se forme mucho caos, hay partes del municipio que el agua está llegando con frecuencia normal y otras zonas que no han recibido agua en muchos días”, añadió.

El precio por una pipa de agua oscila entre los 250 y 300 pesos (unos 12 dólares). Algunos de los habitantes del poblado nos plantearon que ya es difícil de conseguirlas porque “la cosa se ha puesto mala y están muy vigiladas”. El delegado de la circunscripción es el encargado de llevar las pipas hasta las zonas afectadas. Para comprar una pipa de agua se debe hablar con la persona indicada.

“Personalmente me dirigí al poder popular para que me dieran una explicación, llevo más de 20 días sin agua y en mi zona no han llevado ni una sola pipa, un funcionario y delegado llamado ‘Juanito’ me atendió y llamó al pozo para ver porque no habían llevado ninguna pipa de agua. En ese lugar aparecía registrado que para mi cuadra habían mandado pipas de agua regularmente, al parecer las reportan, pero nunca llegan a su verdadero destino, es todo un negocio bien montado. Traté de comprar una directamente con un ‘pipero’ y me dijo que ya ellos no podían hacer nada porque estaban muy vigilados por los jefes, que hablara con algún delegado”.

La ganancia es mucha para todas estas personas, el combustible es reportado para abastecer este “servicio gratuito” y mover los transportes con pipas que nunca llegan a su verdadero destino, el combustible como el agua son líquidos muy preciados y son vendidos. Toda una red de negocios y ganancias bien montada rodea el fenómeno de la crisis en el municipio mayabequence.

“Mientras la crisis de agua genere dinero de alguna manera, nunca tendremos este servicio funcionando de manera estable, ya son muchos y muchos años de lo mismo, personalmente he tratado de comprar una pipa directamente con los piperos y ya no la venden por miedo a ser sancionados, la venta del agua ya debe ser directamente con los grandes jefes que se apoderaron del negocio y lo tienen bien controlado”, añadió Omar Mesa, otro de los afectados por este fenómeno.

“Cuando no es una cosa es otra, hoy fui a quejarme a la Empresa de Acueducto de Bejucal y me dijeron que no hay grúa para sacar el motor que está roto, ya estoy cansado de justificaciones y mentiras, llevamos muchos días sin agua y a nadie parece importarle nada”, añadió Mesa.

Los dueños de pipas particulares, si desean llenarlas en el pozo, primeramente deberán dar un viaje a alguna “zona afectada” para luego dar otro para ellos. Los administradores del pozo, así como los delegados, son los encargados de manejar hacia donde van las pipas y asignar el petróleo, muchos pobladores se han quejado que nunca han recibido agua, mientras hay reportes que para su zona se han enviado varias pipas.

“Si un particular o dueño de una pipa llega aquí al pozo a llenarla la indicación es que primero debe darnos un viaje a nosotros para cubrir las zonas afectadas y luego sí puede llevarse otra llena para uso personal”, explicó un funcionario de Acueducto que no quiso revelar su nombre.

Bejucal ha presentado problemas con el abastecimiento de agua por muchos años, las soluciones definitivas para la crisis del preciado líquido nunca han llegado a este poblado, según algunos bejucaleños entrevistados para este trabajo. “Mientras los funcionarios y los trabajadores del pozo se beneficien de alguna manera con este problema, nunca tendremos agua porque las roturas se han convertido en un negocio muy rentable para algunos”.