MIAMI, Estados Unidos. – El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) invitó a los gobiernos de Cuba, Irán, China, Rusia y Sudáfrica a participar como observadores en los comicios parlamentarios convocados para el próximo 6 de diciembre.

Según Indira Alfonzo, presidenta del organismo, el objetivo del llamado a esas naciones es demostrar la transparencia del proceso electoral.

“Queremos que así lo sepa el mundo, que estamos en un proceso electoral que se desarrolla con eficiencia, con eficacia, con transparencia, con garantías electorales en lo jurídico, en lo técnico, en lo tecnológico, pero también en lo biosanitario”, señaló la funcionaria durante un encuentro sostenido con el canciller del régimen chavista, Jorge Arreaza.

Alfonzo aseguró que todas las representaciones diplomáticas acreditadas en el país han aceptado la invitación del CNE. También sostuvo conversaciones con representantes de regímenes aliados al chavismo, entre ellos el de Cuba.

“En esta fiesta democrática hay pluralismo, diversidad, distintas fuerzas políticas que han decidido, en el marco de la vocación democrática de fe, de esperanza y de respeto de este pueblo, atender al llamado constitucional de la elección de los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional para el venidero periodo 2021-2026”, apuntó.

Las elecciones parlamentarias en Venezuela han vuelto a destapar la crisis política que atraviesa el país petrolero. La división también ha hecho mella en sectores contrarios al régimen, que se debaten entre no legitimar el proceso electoral y mantener fuerzas en la Asamblea Nacional, que alcanzó mayoría opositora en 2015.

El presidente encargado, Juan Guaidó, ha llamado en varias ocasiones a “no convalidar el fraude electoral de la dictadura”, mientras que una facción de la oposición liderada por el excandidato presidencial Henrique Capriles insiste en “no dejar a la gente sin opción”.

“Es un falso dilema participar o no participar. El dilema es luchar o no luchar, y yo he decidido luchar… Nosotros estamos peleando para que las elecciones sean libres y democráticas, esa es nuestra pelea, para que el pueblo venezolano pueda expresarse y que su voto sea respetado, contado”, dijo Capriles a inicios de septiembre durante una transmisión en redes sociales.

En ese sentido, el opositor se distanció de Guaidó y aseguró que formar presentarse a las elecciones parlamentarias en Venezuela no es legitimar a Maduro.

“Si vas al proceso, no legitimas a Maduro, es una falsedad… si el régimen no democrático, la dictadura, deja una rendijita, tenemos que meter la mano para después meter el pie. Nadie hubiese imaginado que iban a salir presos… quizás hay una rendijita”, señaló Capriles en referencia a la reciente liberación de decenas de disidentes presos.