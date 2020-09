LA HABANA, Cuba.- Una nueva aplicación móvil creada con el objetivo de “controlar y racionalizar los productos de primera necesidad” fue anunciada este viernes por la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Con el nombre de Control de Tiendas, el software fue creado por un equipo de desarrollo del departamento de informática del Gobierno provincial de Matanzas, y se aplicará primero en el municipio cabecera de dicha provincia y posteriormente en el resto del occidental territorio.

Según explicó el medio oficialista, “la aplicación funcionará a partir de la asignación de un código QR (código de respuesta rápida) para cada núcleo familiar, con el cual se podrá acceder una vez al pollo, aceite, picadillo, perro caliente, jabón de lavar y de baño, pasta de diente y detergente”.

Por su parte, José A. Fonseca, uno de los creadores de la APK, declaró a ACN que “desde este viernes se comenzará a capacitar al personal involucrado en el proceso, en el cual jugarán un rol cardinal los trabajadores de las tiendas de TRD, CIMEX y Caracol, donde se empleará la aplicación”.

El directivo añadió que “los clientes solo podrán comprar en establecimientos pertenecientes al consejo popular en el cual residen, debido a que los datos de casi 60 mil núcleos familiares se tomaron de la Oficina de Control para la Distribución de los Abastecimientos (OFICODA)”.

“Los tickets que se vienen repartiendo a través de los consejos populares y los CDR no son equitativos, a veces para una zona venden pechuga de pollo y para otra solo muslos, la cantidad de detergente no alcanza, en mi casa somos ocho personas y la última vez solo me vendieron dos paquetes de detergente pequeños que no alcanzan para lavar y fregar para tanta gente, la escasez y el desabastecimiento se ha incrementado en este último mes, si las tiendas estuvieran abastecidas siempre no habría coleros ni revendedores”, comentó a CubaNet Yohanis Prada, profesora de primaria que reside en La Habana.

Fonseca explicó además que, “en el caso de los núcleos familiares con un número importante de miembros se valora otorgarles más de un código QR en un segundo momento, después de que se compruebe la efectividad práctica del novedoso método, que debe limitar también el accionar de coleros, revendedores, acaparadores y especuladores”.

Aplicaciones similares para el control de las colas y la racionalización se han implementado en la Isla en los últimos meses, a pesar de esto, el desabastecimiento, la escasez y el acceso a productos de primera necesidad sigue siendo un gran problema para el cubano de a pie.

La nueva aplicación se pondrá en práctica a finales de este mes de septiembre, y podrá sufrir variaciones a partir de los errores que se detecten en las primeras pruebas.