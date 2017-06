Cabello cuestiona actuación de Fiscal venezolana y la compara con ‘traidores’

“Ay, Luisa. No vayas a decir que fue porque no hablamos nunca”

CARACAS, Venezuela.- El diputado chavista Diosdado Cabello, uno de los hombres más influyentes del Gobierno venezolano, volvió a cuestionar el miércoles la actuación de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, frente a ola de protestas que sacude actualmente a la nación caribeña, y comparó a la funcionaria con los “traidores”.

Durante su programa semanal de televisión, el oficialista remarcó los elogios que ha recibido Ortega Díaz por parte de dirigentes de la oposición venezolana desde que ella denunció la ruptura del hilo constitucional en el país por dos sentencias del Supremo, que fueron luego aclaradas y parcialmente suprimidas.

“Ay, Luisa. No vayas a decir que fue porque no hablamos nunca. Ellos (opositores) hoy te aplauden y mañana te crucifican, bueno, esa es la vida de los traidores”, dijo Cabello tras asegurar que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ahora pondera a la funcionaria como una “heroína”.

El también primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) mostró un artículo publicado en un periódico local en 2015 y firmado por la fiscal en el que cuestionaba la actuación de manifestantes violentos en el país.

“Este artículo refleja lo que está ocurriendo hoy día, lo escribió en el 2015 contra los guarimberos. Luisa, eso es igualito que ahorita, yo no sé porqué ahora cambiaste de opinión, exactamente lo mismo, no se por qué ahora piensas distinto, la vida sí da vueltas”, prosiguió.

El legislador, expresidente del Parlamento venezolano, mencionó además la supuesta intención del Ministerio Público (MP, Fiscalía) de iniciar un proceso judicial contra el jefe de Estado, Nicolás Maduro.

“Por ahí me dicen que en la Fiscalía están preparando el enjuiciamiento de Nicolás Maduro, según, y de algunos magistrados, y de algunos funcionarios del Estado (…) seguro que yo estoy en esa lista, no tengo novedad, me declaro revolucionario, chavista, socialista, bolivariano”, sostuvo.

“Llévenme preso pues, por chavista, cuando quieran”, agregó sin más detalles sobre el tema.

Ortega Díaz se ha distanciado del Gobierno en medio de la crispación social y política actual, al criticar la actuación de los cuerpos de seguridad frente a las manifestaciones, algunas de las cuales han degenerado en hechos violentos que se han saldado con 59 muertos y un millar de heridos.

La fiscal ha desmentido versiones del Gobierno en las que se acusaba a la MUD por los hechos violentos ocurridos en las protestas y ha rechazado la intención de Maduro de cambiar la Constitución mediante una Asamblea Nacional Constituyente sin someter el nuevo ordenamiento jurídico a un referendo.

Por ello, varios cuadros de la llamada revolución bolivariana han criticado a Ortega Díaz e incluso Cabello ha advertido que el proceso constituyente servirá para “poner patas arriba” la Fiscalía.

(EFE)