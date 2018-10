ESTADOS UNIDOS.- Publicar en Facebook, Twitter o Tumblr constituye una práctica más que habitual hoy día. Pero, lo que para el resto del mundo es en un acto común, para la mayoría de los cubanos es aún ignorado. Tras varios años sin acceso a internet, muchos de los cubanos desconocen las “artes y métodos” de la red de redes.

Buscando salvar este vacío y ofrecerles una vía donde exponer sus ideas y opiniones en el mundo digital, Apretaste ha habilitado el servicio Pizarra, accesible a cualquier usuario a través de la aplicación o el sitio www.pizarracuba.com.

Con una interfaz cómoda y apropiada, Pizarra brinda un espacio en el que cada cubano o foráneo puede opinar libremente. Basta con instalar la aplicación o acceder al sitio web y, luego de suscribirse, aparecerá una ventana principal, integrada con notas organizadas una encima de la otra, donde se tendrá acceso a diversos criterios de, fundamentalmente, cubanos residentes en la Isla.

Para una mayor comodidad, el equipo de Apretaste ha habilitado tanto el botón de búsquedas como la posibilidad de reunir los comentarios en grupos por medio del uso del conocido hashtag (#). De este modo, el usuario personaliza la publicidad de su nota en los diferentes espacios a su preferencia.

La plataforma, pensada estrictamente para cubanos sin acceso a internet, les acerca casi sin límites al mundo del soporte digital. Para ello se basa en el uso de comentarios con los que —de forma similar a Facebook— los usuarios pueden interactuar de manera pública entre ellos al tiempo que intercambian criterios, noticias, páginas de interés o cualquier cosa que les parezca relevante.

Cada comentario deberá hacerse conciso y directo, como si se tratara de un tweet. Esto fue pensado así para darle una mayor nitidez a la interfaz y hacer que la experiencia de navegar por Pizarra sea amigable.

Finalmente, el binomio Bueno/Malo (Me gusta/No me gusta) otorga al servicio Pizarra el look característico de una red social, mientras que la lista de estado de los usuarios atrae a sus perfiles. Además, los usuarios pueden elegir no solo qué nota comentar, sino también chatear en privado con otros usuarios que se encuentren en línea.

Sin dudas, Pizarra califica como el espacio idóneo donde confluyen ideas, criterios, pasiones, propuestas y deseos del pueblo cubano. Constituye además un sitio donde los cubanos en la isla encuentran el refugio perfecto para opinar libremente, pues la privacidad de Apretaste les ofrece la mayor de las garantías: favorece sus intereses sin violar derechos tan elementales como la libertad de expresión, de creencia e información.

De esta manera Apretaste invita a través del servicio Pizarra en la aplicación, a la expresión sin censura de criterios políticos, religiosos, sociales y económicos, entre otros que se perfeccionan en el fructífero intercambio ofrecido por las opciones Bueno, Malo y Comentar.

(Descarga la app de Apretaste en Google Play)